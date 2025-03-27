برشلونة يضرب أوساسونا بثلاثية ويعزز صدارة الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة ضد أوساسونا بنتيجة 0/3 للبرسا، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة 27 "المؤجلة" من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أهداف برشلونة، فيران توريس في الدقيقة 11، داني أولمو من ضربة جزاء في الدقيقة 21، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 77.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في الثامن من مارس الجاري، ولكن تقرر تأجيل اللقاء، بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا عضو جهاز برشلونة الطبي، ورفض لاعبو برشلونة وقتها خوض اللقاء وتم الاتفاق بين الرابطة والنادي على تأجيلها.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- إنييجو مارتينيز- إريك جارسيا- جول كوندي.

خط الوسط: جافي- فرينكي دي يونج- بيدري.

خط الهجوم: داني أولمو- فيران توريس- لامين يامال.

تشكيل أوساسونا أمام برشلونة

حراسة المرمى: هيريرا.

خط الدفاع: أريسو - كاتينا - هيراندو - خوان كروز.

خط الوسط: مونيوز - إيبانيز - مونكايولا.

خط الهجوم: أرنايز - جارسيا - أوروز.

ترتيب برشلونة وأوساسونا

وبهذه النتيجة، يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، متقدمًا بـ3 عن وصيفه ريال مدريد، بينما يمتلك أوساسونا 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

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