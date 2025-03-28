تامر عبد الحميد: مباراة الزمالك وسيراميكا صعبة وأتوقع نهائي كأس مصر بين الأبيض وبيراميدز

قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، إن قائمة سيراميكا كليوباترا أفضل من الزمالك والمواجهة صعبة للغاية على الأبيض.

وتابع تامر عبد الحميد خلال حلوله ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "بدلاء الزمالك الذين ظهروا في كأس العاصمة مستواهم بعيد عن المشاركة بشكل أساسي".

وأضاف: "سيراميكا كليوباترا يمتلك خط الهجوم قوي للغاية ومن يؤمن دفاعه سيتأهل لنهائي الكأس".

وأكمل: "طموح سيراميكا الفوز بكأس مصر من أجل التأهل لبطولة الكونفدرالية، وقوة سيراميكا تكمن في خط هجومه الذي يمتلك سرعات كبيرة".

واستطرد: "سيراميكا من أقوى الفرق التي تمتلك خط هجوم في مصر".

وأردف تامر عبد الحميد: "بيراميدز يقدم مستويات مميزة في الموسم الحالي ويقترب من لقب الدوري".

واختتم نجم الزمالك السابق:"أتوقع أن يكون نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مشوار الزمالك في كأس مصر

واستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز بثنائية نظيفة على حساب أبو قير للأسمدة، سجل ثنائية الزمالك كلًا من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، وفي دور الـ 16 تجاوز الزمالك عقبة فريق مودرن سبورت بعد الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلها كل من نبيل عماد دونجا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وفي دور الثمانية، تخطى عقبة سموحة، بعد الفوز بنتيجة 4-2 عن طريق سيف الدين الجزيري ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي وهدف لـ بركات حجاج بالخطأ في مرماه.

تأهل الزمالك وسيراميكا الي نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وفي السطور التالية نستعرض مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سيراميكا في كأس مصر.

مشوار بيسيرو مع الزمالك

مباراة سيراميكا هي المباراة العاشرة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سي، وإنبي بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدوري، والتي انسحب منها الأحمر، ومباراتي الجونة وبتروجت في كأس عاصمة مصر.

وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 9 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام بتروجيت بكأس عاصمة مصر.

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