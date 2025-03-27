بيراميدز: الرابطة أبلغتنا بعدم قانونية تحملها تكلفة طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي

رد مصدر داخل نادي بيراميدز، على حقيقة الأنباء المنتشرة بشأن رفضه استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "أبلغنا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أن قرار اللجنة الأولمبية أكد عدم قانونية خطابه لاتحاد الكرة يوم 9 مارس وعليه أبلغ بيراميدز والأهلي والزمالك أن خطابه لا قيمة قانونية له لأنه مخالف للوائح".

وتابع المصدر: "دياب أكد أن أي نادٍ يرغب في استقدام حكام أجانب عليه أن يرسل طلبا رسميا لاتحاد الكرة مرفق بشيك مقبول الدفع بقيمة استقدام الطاقم الأجنبي قبل انتهاء المهلة".

وأتم: "بيراميدز يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن استقدام حكام أجانب للمباراة".

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