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أخبار مصر

“زكاة الفطر ودورها في التكافل المجتمعي” موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 مارس ٢٠٢٥م الموافق 28 رمضان ١٤٤٦ هـ بعنوان "زكاة الفطر ودورها في التكافل المجتمعي".

موضوع خطبة الجمعة القادمة 

 وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بدور الزكاة وخصوصًا زكاة الفطر في تحقيق التكافل المجتمعي.

إقامة صلاة التهجد يوميًّا في مسجد الإمام الحسين وسط أجواء روحانية

وفي سياق متصل اعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة التهجد يوميًّا في مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، وسط أجواء إيمانية تملأها الخشوع والسكينة، إذ يجتمع المصلون لإحياء هذه السنة المباركة واغتنام فضل العشر الأواخر من رمضان.

ويؤم المصلين نخبة من القراء المتميزين، يتلون آيات الذكر الحكيم بروايات مختلفة؛ ما يزيد الأجواء روحانيةً وتأثيرًا في نفوس الحاضرين. وقد خُصصت أماكن لكبار السن، مع تنظيم دقيق يضمن سهولة الحركة وأداء الصلاة بانسيابية.

وتُقام الصلاة يوميًّا في تمام الساعة 1:15 صباحًا، ويحرص المصلون على حضورها، راجين من الله القبول والمغفرة، في مشهد يفيض بالإيمان والتضرع.

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