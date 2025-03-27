الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يدرس الدفع بهذا الثنائي في هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي، فيتو

الأهلي، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بالثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار في هجوم القلعة الحمراء في مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني. 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر مارسيل كولر الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الهلال السودانى

مواد متعلقة

قبل مواجهة الهلال السوداني، مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

برنامج خاص لنجم الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

الأكثر قراءة

تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وانستاباي تطالب العملاء بالعودة للبنوك

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة لقاء القمة الأخير وحقيقة صراع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (فيديو)

رويترز: القاهرة تلقت إشارات إيجابية من إسرائيل بشأن المقترح المصري

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

هل تسببت في انفصال فنانة شابة عن زوجها؟ رد غريب من مجدي الهواري (فيديو)

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

منوعات

المزيد

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس في الأسواق

الضاني تتراجع 5 جنيهات، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الراتب حق للمرأة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. نسيبة بنت كعب، الأنصارية المجاهدة

فقه المرأة، الإفتاء توضح حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية