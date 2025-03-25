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رياضة

موعد مباراة الأهلي وزد الودية استعدادًا لمواجهة الهلال

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره زد إف سي وديًّا غدا الأربعاء وذلك ضمن خطة الإعداد الموضوعة من جانب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.   

وفي سياق متصل، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، أمس استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

مران الأهلي استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال ‏إفريقيا.‏

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

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