كريم سعيد، معلومات عن حاكم مصرف لبنان الجديد وأبرز التحديات التي يواجهها

كريم سعيد حاكم مصرف لبنان، أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان، وطالب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من حاكم مصرف لبنان الجديد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية للحكومة.

تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في تصريح له بعد انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية لتعيين كريم سعيد، "من المعروف أن السيد سعيد لم يكن مرشحا لعدد من الأسباب في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة".

وأضاف نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، أن "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أيًا كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

علق البيت الأبيض على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان قائلا: سنحكم على حاكم مصرف لبنان الجديد والحكومة عبر الإصلاحات.

ونال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد، 17 صوتًا من أصل 24 هم عدد وزراء الحكومة اللبنانية.

معلومات عن كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد

كريم سعيد يمتلك خبرة واسعة في المجال المالي والمصرفي والحقوقي على مدار السنوات الماضية، فهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989.

ودرس هذا المجال في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث درس قانون المصارف على نطاق واسع وأعد أطروحته حول قانون "جلاس-ستيجال" لعام 1933، وهو تشريع أمريكى بارز فرض فصل الخدمات المصرفية التجارية عن الخدمات المصرفية الاستثمارية المضاربة.

أيضا يرتبط اسم كريم سعيد بما تسمى "خطة هارفارد" لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة "جروث غايت كابيتال" حيث شغل سعيد منصب المؤسس والشريك الإداري.

مصرف لبنان، فيتو

يتمتع كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد، بخبرة مباشرة في الامتثال التنظيمي، والهياكل المالية، وأسواق رأس المال. وعمل بين عامي 1996 و2000، على نطاق واسع في إصدارات الأسهم والأوراق المالية المصرفية في لبنان، مع ضمان الامتثال للوائح مصرف لبنان وإرشادات هيئة الأسواق المالية اللبنانية.

كما شغل كريم سعيد، منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك “إتش إس بي سي” في الشرق الأوسط بين مايو 2000 ومايو 2006.

أواخر عام 2006، أسس كريم سعيد شركة "جروث جايت إيكويتي بارتنرز" فى الإمارات، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

علاوة على ذلك عمل كريم سعيد حاكم مصرف لبنان، مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، والأردن، حيث لعب دورًا محوريًا في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.

تحديات تواجه كريم سعيد حاكم مصرف لبنان الجديد

ويواجه كريم سعيد، عدة مهام صعبة تتلخص فى ضرورة استعادة صدقية مصرف لبنان وسلطته من خلال حوكمة فعالة والعمل على تعزيز استقلاليته وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف.

السعي لإعادة بناء الثقة: فاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين في النظام المالي اللبناني، التي تضررت بشدة خلال الأزمة، جوهرية لعمل مصرف لبنان، وهو ما يتطلب تطبيق سياسات نقدية ومالية شفافة ومسؤولة.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر بما يراعي مبادئ التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية الأصول العامة.

معالجة أزمة الودائع: في ظل الأزمة المالية التي عصفت بلبنان، برزت قضية استعادة المودعين لودائعهم كأحد التحديات الرئيسية، ويلعب مصرف لبنان دورًا محوريًا في هذا السياق من خلال التعاون مع الحكومة لوضع خطة عادلة هادفة إلى إعادة أموال المودعين بعدالة وشفافية.

التعاون مع صندوق النقد الدولي: يجب على المصرف المركزي التعاون بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل. ومن المعلوم هنا أن مصرف لبنان يلعب دورًا محوريًا إلى جانب وزارة المال في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث يعد جزءًا أساسيًا من الفريق التفاوضي اللبناني. كما يشارك في وضع السياسات النقدية والمالية التي يتم التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي. كما يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ الإصلاحات التي يتفق عليها مع الصندوق.

رفع اسم لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ومكافحة الاقتصاد غير المشروع، وهو جهد مشترك بين المصرف المركزي والحكومة، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وضع حد للاقتصاد النقدي أو ما يسمى بـ"اقتصاد الكاش" الذي يفتح الباب واسعًا أمام عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

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