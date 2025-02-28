الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يهنئ رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحصول حكومته على الثقة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

 أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التهنئة إلى رئيس الوزراء اللبناني السيد نواف سلام، بمناسبة حصول حكومته على ثقة مجلس النواب اللبناني متمنيا له النجاح في تنفيذ الأهداف المهمة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط اعتبر أن الثقة التي حصلت عليها الحكومة الجديدة  تشكل انطلاقة مهمة للعهد الجديد بما يحمله من تطلعات الشعب اللبناني، بعد المرحلة الصعبة التي مر بها خلال السنوات الماضية، والتي أعاقت تنفيذ إصلاحات جوهرية ولم تمكن لبنان من استرداد عافيته بعد.

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أحمد أبو الغيط النواب اللبناني أبو الغيط الأمين العام لجامعة

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