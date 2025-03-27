الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة مشوار النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الهلال السوداني.

مشوار الأهلي في ‏دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الهلال السوداني

وقبل مواجهة الهلال السوداني، خاض النادي الأهلي خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مباريات بواقع، مباراتان في الدور التمهيدي و6 مواجهات في المجموعات.

وواجهة النادي الأهلي في الدور التمهيدي نظيره جورماهيا الكيني وفاز عليها ذهابا وايابا بنتيجة 3ـ0 وهي النتيجة التي تكررت في المباراتين.

وفي دور المجموعات خاض النادي الأهلي 6 مواجهات نجح خلالها في حصد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في مباراتين، وسجل الأهلي 14 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

الأهلي ضد ستاد أبيدجان 4ـ2

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس 0ـ0

الأهلي ضد شباب بلوزداد 6ـ1

الأهلي ضد شباب بلوزداد 0ـ1

الأهلي ضد ستاد أبيدجان 3ـ1

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس 1ـ2

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

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