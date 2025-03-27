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رياضة

الليجا تكشف مواعيد الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

أعلنت رابطة الليجا، موعد مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، بما في ذلك مواجهتي برشلونة وريال مدريد.
 

ويلتقي برشلونة في تلك الجولة مع نظيره ريال مايوركا، أما ريال مدريد سيواجه خيتافي، بينما سيستضيف أتلتيكو مدريد خصمه رايو فاليكانو على ملعب "متروبوليتانو"، الثلاثاء الموافق 22 أبريل.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني


تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني


تقام مباراة برشلونة وريال مايوركا يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل، على ملعب "مونتجويك الأولمبي" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بينما يحل برشلونة في المركز الأول برصيد 60 نقطة، مع مباراة إضافية.
 

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