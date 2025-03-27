توني كروس يكشف أسباب نجاحه مع ريال مدريد

تحدث النجم الألماني المعتزل توني كروس عن أسباب نجاحه مع ريال مدريد بالتتويج بعدد كبير من البطولات.

ولعب النجم الألماني المعتزل الصيف الماضي، توني كروس، دورا بارزا في نجاحات ريال مدريد، على مدار السنوات الأخيرة، وتوج مع الفريق الملكي بدوري الأبطال 5 مرات، من بين العديد من الألقاب الأخرى.

وعن أسباب نجاحه، قال كروس في تصريحات نقلها موقع "سبوكس" الألماني: "لا أشعر بالخوف، أو على أقل تقدير في كرة القدم.. لدي ثقة هائلة في إمكانياتي".

وأضاف: "لا أذكر أي مباراة شعرت فيها بالتوتر أو الشك، لطالما رغبت في النزول إلى أرض الملعب".

وواصل: "مررنا بلحظات صعبة خلال السنوات العشر في سانتياجو برنابيو، وفزنا بالعديد من الألقاب.. وإذا لم تكن مستقرا، تبدأ في الشك، والشك في ناد كهذا أمر خطير للغاية.. وبدوري لم أشك ولو للحظة واحدة، خلال السنوات العشر".

وأردف نجم بايرن ميونخ السابق: "ربما ارتكبت بعض الأخطاء.. لكن كان الأمر واضحا بالنسبة لي، على مدار تلك السنوات، وهو أنني الأفضل في خط الوسط".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.