الكشف عن سر رفض برشلونة التعاقد مع أرنولد

تزايدت أنباء رحيل اللاعب ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده مع الريدز بانتهاء منافسات الموسم الحالي.

ولم يجدد أرنولد عقده مع ليفربول وسط أنباء قوية حول توصله لاتفاق مع ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وتعد صفقة أرنولد من أهم أهداف ريال مدريد لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد إصابة اللاعب المخضرم داني كارفخال بقطع في الرباط الصليبي.

سبب رفض برشلونة التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد

وكشفت شبكة "كادينا سير" عن رفض إدارة برشلونة التعاقد مع أرنولد من قبل لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن تشافي مدرب برشلونة السابق اجتمع مع شقيق أرنولد من أجل حسم الاتفاق معه، ولكن النادي الكتالوني أوقف المفاوضات وانسحب من الصفقة التي كانت مقررة في الموسم الماضي.

وجاء قرار برشلونة برفض التعاقد مع أرنولد، بسبب أزمة الرواتب وضرورة عدم تخطي الحد الخاص برواتب اللاعبين وفقًا للوائح الدوري الإسباني وهو ما جعل إدارة برشلونة تتراجع عن الفكرة.

وأشارت إلى أن برشلونة رفض الصفقة أيضًا للثقة في قدرات اللاعب الفرنسي جوليس كوندي لقيادة الجبهة اليمنى.

وارتبط اسم أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن بالرحيل إلى برشلونة على رأسهم جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني.

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