البابا تواضروس يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا كيرلس بمريوط

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية اليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا كيرلس، رئيس دير القديس مارمينا العجائبي بمريوط، وذلك في إطار تكريم مسيرته الرهبانية الحافلة بالعطاء والخدمة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، إلى جانب شخصيات كنسية بارزة، للاحتفاء بهذه المناسبة الروحية المميزة التي تعكس تاريخا من التكريس والتفاني في الحياة الرهبانية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تكريم الرموز الرهبانية التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في الزهد والخدمة الروحية، حيث يعد الأنبا كيرلس أحد الشخصيات الرهبانية البارزة التي ساهمت في نهضة دير مارمينا العجائبي وتعزيز دوره الروحي والثقافي.

فيما زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، مقر مشيخة الأزهر، يرافقه وفد كنسى، وكان في استقبال قداسته، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب وقيادات مشيخة الأزهر.

وهنأ البابا الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب البابا تواضروس عن تهنئته القلبية الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المصريين المسلمين السلام والخير وكل ما هو أفضل.

وقال: "من دواعى سرورنا أن تأتى الأصوام معًا وأن تصبح الأعياد متقاربة"، وأضاف: "شئ رائع أن يكون جميع المصريين صائمين وأن نعيش في أجواء فيها صلوات وروحانيات".

وأعرب قداسة البابا عن أمنياته بأن يحفظ الله لمصر استقرارها، وأن يحل السلام والهدوء في البلدان التي تعاني من الحروب والصراعات". لافتًا إلى خطورة الكراهية، حينما تسيطر على الإنسان، لأنها تؤدي إلى الشرور التي نراها. مشددًا على أهمية دور رجال الدين في التعامل مع هذه المشكلة.

ومن جهته شكر الدكتور أحمد الطيب قداسة البابا معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا على المودة والأخوة بين المصريين جميعًا. معربًا عن ترحيبه بأن نقف معًا كرجال دين في مواجهة انتشار الكراهية وكافة التحديات التي تواجه الناس، مشيرًا إلى أن التعليم هو الأداة الأولى لمعالجة مشكلة الكراهية.

وتكون الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور جرجس صالح عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، واللواء نبيل رياض مدير أمن الكاتدرائية، والدكتورة عايدة نصيف الأستاذ بالكلية الإكليريكية.

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