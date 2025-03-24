البابا تواضروس: الكنيسة القبطية جزء أصيل من تاريخ مصر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر، وذلك خلال استقباله وفدًا من الجامعة الكاثوليكية في إيشستات إنجولشتات الألمانية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وضم الوفد البروفيسور الدكتور توماس كريمر، أستاذ الدراسات المسيحية الشرقية، والدكتور القس أوليكساندر بيتريكو، مدير المعهد الإكليريكي لأتباع الكنائس الشرقية بالجامعة.

وخلال اللقاء، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالوفد، متحدثًا عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودورها الروحي والتاريخي. كما قام الضيوف بجولة في المقر البابوي، تعرفوا خلالها على بعض معالمه.



البابا تواضروس: تدريب الكهنة الجدد ضرورة لتأهيلهم للخدمة الرعوية

كان قداسة البابا تواضروس الثاني أكد أهمية تأهيل الكهنة الجدد بالمهارات والمعارف الأساسية التي يحتاجونها قبل بدء خدمتهم الرعوية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي الذي يخضعون له يشمل الجوانب الروحية والطقسية والإدارية، إضافةً إلى المشورة النفسية والأسرية.



جاء ذلك خلال قداس الأحد الرابع من الصوم الأربعيني المقدس، الذي ترأسه صباح اليوم في كنيسة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة الكهنة الجدد الذين يقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم داخل أديرة وادي النطرون وبعض الأديرة الأخرى.



ويشارك في البرنامج التدريبي 70 كاهنًا تم سيامتهم مطلع الصوم الكبير، للخدمة في قطاعات رعوية بالقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر، إضافة إلى عدد من إيبارشيات الوجهين القبلي والبحري.

محاضرة افتتاحية: "7 ك" في حياة الكاهن

كان قداسة البابا قد افتتح مساء الجمعة الماضية البرنامج التدريبي بمحاضرة تناولت أبعادًا أساسية في خدمة الكاهن القبطي، حملت عنوان "7 ك"، والتي تضمنت:

كتاب مقدس: المرجع الأساسي للكاهن في خدمته.

كنيسة: تمثيل الكاهن لكنيسة المسيح في نظامها وانضباطها.

كيرياليسون: حياة التوبة الدائمة التي يعيشها الكاهن.

كاثوليكون: شمولية الخدمة وافتقاد الجميع بروح الأبوة.

كيهك: السهر والتسبيح كأسلوب حياة للكاهن.

كرسي مار مرقس: الخضوع لنظام الكنيسة بروح الطاعة والاتضاع.

كرازة: تحقيق رسالة الكاهن من خلال خدمته وسلوكه.

تفاصيل البرنامج التدريبي لـ الكهنة

يشتمل البرنامج التدريبي، الذي يستمر لمدة أسبوع، على محورين أساسيين:

"التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة"، ويقدمه فريق المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD).

"حماية الأسرة"، ويقدمه فريق مؤسسة إيجلز.

ويستكمل الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا بمزيد من القراءات والدراسات الروحية، إلى جانب فترات خلوة للتأمل والصلاة، استعدادًا لبدء خدمتهم الرعوية في كنائسهم الجديدة.

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