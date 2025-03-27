أخبار الاقتصاد اليوم: اشتعال أسعار الذهب في مصر.. عيار 18 يتخطى 3700 جنيه.. تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وإنستاباي تطالب العملاء بالعودة للبنوك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وإنستاباي تطالب العملاء بالعودة البنوك

شهدت الكثير من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك عديدة حكومية وخاصة ازدحام شديد اليوم وتكدست الطوابير أمام الماكينات من المواطنين للحصول علي أموال.

وتعرضت الكثير من ماكينات الصراف للخروج من الخدمة نتيجة الضغط الرهيب عليها ما دعا الكثير من البنوك للبدء من مساء اليوم في تغذية الماكينات ومراجعة العمل وصيانة الكثير منها استعدادا للسحب غد وخلال الأيام القادمة من أيام عيد الفطر المبارك.

كما اشتكى الكثيرون من مستخدمي تطبيق انستاباي تعطل بعض العمليات الخاصة بالتحويل وعدم إتمامها بالشكل المأمول وتلقت الصفحة الرسمية للتطبيق علي الفيس بوك آلاف الرسائل من العملاء التي تشكو تعليق المعاملة وكان غالبية ردود مسئولون التطبيق منحصرة أنهم يقدمون الخدمة بانتظام وان العملاء عليهم العودة إلى البنوك التابعين لها للاستفسار عن سبب التعليق للمعاملة والتحويلات.

ومن جانب آخر يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

87.4 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 87.4% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 7.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 40.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 200.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد

الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

اشتعال أسعار الذهب فى مصر، عيار 18 يتخطى 3700 جنيه

أسعار الذهب ، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 65 جنيها للجرام منذ بداية تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025، وفقا لآخر تحديث في أسواق الصاغة.



أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4950 جنيها “بيع“.

اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4330 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3710 جنيهات “بيع”.

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب إلى 34640 جنيها للبيع.

اقرأ التالى: الذهب رايح على فين الفترة الجاية؟

الدولار وصل لكام؟ استقرار سعر صرف الدولار في البنوك ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم ، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار لحظيا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا بختام تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.51 جنيه للشراء.

- 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.52 جنيه للشراء.

- 50.62 جنيه للبيع.

بالأرقام... أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى سيراليون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، جوليوس مآدا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات المتميزة بين مصر وسيراليون، حيث يبحث الجانبان سبل دفع التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتبادل التجاري.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون

وأكد تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وسيراليون، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وسيراليون إلى 37.6 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 57.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لسيراليون 36.7 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 57.6 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من سيراليون 830 ألف دولار خلال عــام 2024 مقابل 282 ألف دولار خلال عام 2023.

ڤاليو تتعاون مع هيدروتيرف إيجيبت لتوفير حلول تمويل مرنة لسيارات "كلوب كار"

أعلنت ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة استراتيجية حصرية مع شركة هيدروتيرف إيجيبت للتجارة والصناعة، الموزع الحصري لعلامة كلوب كار في مصر.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز إمكانية الحصول على سيارات "كلوب كار" الفاخرة متعددة الاستخدامات من خلال تقديم حلول تمويل ومرنة للعملاء من خلال ڤاليو في جميع أنحاء مصر.



تتمتع "كلوب كار" بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا، وهي العلامة التجارية الوحيدة المصنعة في الولايات المتحدة لهذه الفئة من المركبات، وتتميز بمتانتها وأدائها المتميز. بموجب هذه الشراكة الحصرية ستقوم ڤاليو بإتاحة خيارات دفع متنوعة سيتمكن العملاء في مصر من شراء سيارات "كلوب كار" بشكل حصري، مما يجعل حلول التنقل عالية الجودة والكفاءة أكثر سهولة.

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