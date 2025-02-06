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اقتصاد

ڤاليو تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع «جودزمارت» لتوفير حلول دفع مرنة للمشتريات المنزلية

ڤاليو تعلن عن توقيع
ڤاليو تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع «جودزمارت»، فيتو

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «جودزمارت»، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال التسوق الالكتروني للمستلزمات المنزلية، وبموجب هذه الشراكة ستقوم ڤاليو بإتاحة خيارات دفع متنوعة على تطبيق «جودزمارت»، لتوفير تجربة تسوق مرنة ومريحة للعملاء ومساعدتهم في إدارة مشترياتهم المنزلية اليومية.

 

خطط دفع مرنة للمشتريات المنزلية

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير خطط دفع مرنة للمشتريات المنزلية الأساسية لأول مرة على تطبيق «جودزمارت»، لمساعدة العملاء في دفع مشترياتهم حيث يمكنهم الاختيار من بين خطط دفع حتى 60 شهر مصممة خصيصًا بما يلائم احتياجاتهم المالية. كما سيتمكن العملاء من تفعيل خطة دفع ملاءمة لهم بسهولة من خلال تطبيق «جودزمارت».

 

 

وفي هذا السياق، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في ڤاليو عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع «جودزمارت» لتوفير حلول دفع ابتكارية للعملاء، مشيرًا إلى أهمية تلك الاتفاقية التي ستعزز جهود ڤاليو لتمكين العملاء بحلول مالية مرنة وتسهيل إتمام مشترياتهم اليومية. 

 

كما أضاف لطفي أن تلك الشراكة ستمكن العملاء من شراء مستلزمات المنزل الأساسية بدون أي أعباء مالية وذلك بفضل خطط الدفع الميسّرة المقدمة في إطار هذه الشراكة والانتشار الواسع لخدمات «جودزمارت» في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أكد لطفي أن إتاحة حلول الدفع من ڤاليو على تطبيق «جودزمارت» يضع معايير جديدة للتسوق للمستلزمات المنزلية في مصر.


جدير بالذكر أن «جودزمارت» توفر نموذج خدمة ابتكاري يقدم مجموعة واسعة من المستلزمات المنزلية، من البقالة إلى منتجات الصيدلية والسلع الطازجة، دون حد أدنى للطلبات. ويتم توصيل الطلبات مباشرة إلى منازل العملاء في صناديق «جودزمارت» الآمنة قبل الساعة 6:00 صباحًا، مما يوفر لهم راحة غير مسبوقة.

 

 وتقدم «جودزمارت» خدماتها في السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي والشروق، مع خطط للتوسع المستمر في مجتمعات جديدة.


وأضاف عمرو فوزي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جودزمارت»، أن الشركة تهدف إلى تسهيل حياة العملاء عبر تزويدهم بتجربة تسوق سلسة ومريحة، مؤكدًا على أن التعاون مع شركة «ڤاليو» يعكس التزام «جودزمارت» بمواصلة الابتكار وتبني أفضل معايير تقديم الخدمات. كما أشار فوزي إلى أن دمج حلول الدفع من ڤاليو على تطبيق «جودزمارت»، سيسهم في تعزيز تجربة التسوق للعملاء ويمكّنهم من إدارة مشترياتهم المنزلية دون أي أعباء مالية.

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التسوق الالكترونى الشرق الاوسط وشمال افريقيا المستلزمات المنزلية تكنولوجيا الخدمات المالية توقيع اتفاقية شركة ناشئة ڤاليو

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