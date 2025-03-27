ليه المسلم يتزوج مسيحية والمرأة المسلمة لأ؟، والسن المناسب للزواج، علي جمعة يناقش الشباب

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، مع عدد من الفتيات والفتيان، قضية الزواج.

وقال الدكتور علي جمعة: سنتحدث عن مسألة في غاية الأهمية وهي الزواج.. وقد شرع الله الزواج من أجل بناء الأسرة، كوحدة أساسية لبناء المجتمع، ومن خلال الرجل والمرأة يتم التكاثر البشري: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا".

الزواج في ظل الأزمة الاقتصادية

الزواج تحت الضغوطات التي نعيشها، من كثرة السكان واشتداد أزمة الاقتصاد في العالم، ومن كثرة الاحتياج إلى عالم الأشياء في العصر الحديث، يجعل هناك ثقلا على الرجل والمرأة والولد والبنت في مسألة الزواج؛ استرشادا من خير ومن محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، نستمع له فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده أن يُمن الزواج قلة المئونة، يعني اشتراطات يشترطها الرجل والمرأة، قد يكون فيها إثقال شديد يبدأ من المهر وينتهي بعالم الأشياء.

أصل الشريعة وفعل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، مع زوجاته ومع بناته التيسير في هذا الشأن.

إن العصر الحديث قد يحتاج إلى أشياء تصل بنا إلى حد الضرورة.. عندما نريد أن نؤسس بيتا لم يعد في الإمكان، مثلا، أن نستغني عن البوتاجاز، وعن الثلاجة،...... وهذا لم يعد ترفا.. لو استغنيت عن الثلاجة، سأصرف أكثر مما لو كانت فيه ثلاجة؛ لأن الطعام سيفسد، لأن الناس كثرت والتلوث انتشر، فلو تركتها مثلما كنا نتركها في الخمسينيات في النملية، الطعام مكانش بيفسد لأيام طويلة، خاصة في الشتاء، ولكن ده من غير تلاجة يفسد، فلابد أن أشتري تلاجة.. والتلاجة بقت بالشيء الفلاني، ولابد أشتري غسالة، وبوتاجاز، مبقاش فيه هذه الطريقة لإيقاد النار في الفرن أو الكانون بتاع زمان.. مبقاش فيه علشان ننضج الأكل، فلابد من البوتاجاز، والبوتاجاز بالشيء الفلاني.. والبوتاجاز والتلاجة محتاجة كهرباء، والكهرباء محتاجة وهكذا.... تجد أن المئونة كثرت عن العهد الأول.. كان زمان حاجة سهلة إننا، كما يقولون، حصيرة وقلة تكفي، ونمشي الحاجة، لكن الآن لم يعد الأمر كذلك.. لم تعد قضية زهد، ولا قضية قلة..إنما أصبحت احتياجا حقيقيا لكل هذه الأشياء لطبيعة العصر، وطبيعة التركيبة.. ممكن المرأة تكون بتعمل فلابد لهذا العمل من ترتيب معين علشان يوافق هذا الحال.

لازم مبدأنا يكون "بلاش مغالاة"

إنما اللي نأخذه من السنة إنه بلاش مغالاة، ده يبقى المبدأ العام اللي هانخللي فيه بلاش مغالاة حتى في هذه الأشياء اللي أصبحت ضرورية.

ولذلك ممكن البنت تتزوج بـ100 ألف، وممكن بـ100 مليون.. حسب المستويات.. كلما قللنا من مؤنة الزواج كان ذلك أقرب إلى البركة، وأقرب إلى المستهلك الرشيد، وأقرب إلى الرأفة بالاتنين الجداد اللي ها تيزوجوا، وهايمارسوا حياتهم.

في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، وفي ظل هذا المعنى، معنى الرشاد والبركة، واليمن، نعيش هذه الحلقة مع هذا الموضوع، وما يترتب عليه من مسائل.

ما حكم الإسلام في المساكنة؟

وسألت فتاة: فيه ناس شايفة إن المساكنة شيء طبيعي وعادي، وبقوا يدافعوا عنه أنه يحصل في فترة الخطوبة،

كضمان لعدم الانفصال.. حضرتك ترد عليهم، تقول إيه؟

جمعة: الحلال بيِّن والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات.. هذا من الحلال البين، والحرام البين.. يقصدون بالمساكنة علاقة بين المرأة والرجل خارج نطاق العقد والزواج، وهذا زنا وفاحشة، واستحلال لحرمات الله تعالى.. كان فيه مذهب بتاع "جان بول سارتر" قال حكاية الزواج مش داخلة دماغنا، وراح مع واحدة لم يتزوجها عايشين مع بعض، كفيش مانع يخلفوا وكل حاجة، لكن خارج الزواج، كأنها حاجة إبليسية.. بيحط نظام آخر غير نظام الزواج اللي ربنا أباحه وطلبه وأكده.. لما ييجي يقول لي أنا مش عايز النظام ده.. ليه؟! قال أنا عايز يبقى فيه 21 صورة للأسرة غير الصورة التقليدية.. تقصد إيه؟! عُرض على مجمع البحوث الإسلامية في سنة 1993، المسودة بتاعة الأمم المتحدة، وبيقولوا فيها الحاجات دي، فاجتمعنا في المجمع وعملنا بيان بالمخالفات الشرعية، كانت 11 مخالفة.. بالعربي والإنجليزي والفرنساوي، وبقينا نوزعها على مؤتمر السكان في القاهرة.

مسودة لنشر الشذوذ

ماذا كانوا يريدون في هذه المسودة التي كنا نناقشها؟! يريدون 21 صورة للأسرة.. احنا مش فاهمين.. بحثنا وقرأنا، فاتضح أنهم عايزين يزوجوا الرجل للرجل، وهاييجي واحد يسألني: هل ده هايبقى حلال في يوم من الأيام؟! أمريكا حاليا تعده من حقوق الإنسان.. عملت له معابد فيها الراجل يتزوج بالراجل، طيب ويخلفوا ازاي؟! قالوا إنهم يتبنوا طفل.. قلنا لهم: طيب وست وست؟!.. قالوا: برضه مفيش مانع، ويخلفوا ازاي؟! قالوا: احنا هانعمل "النعجة دوللي"، ناس مش شايفة ربنا.

وإيه الصورة التالتة؟! الزواج المعتاد راجل وست.. والأسرة الرابعة؟! راجل ومعاه 2 ستات، وست يبقى معاها 2 رجالة يعملوا أسرة برضه.

حرام في حرام

وبدأنا في كلام ماسخ وملوش طعم، وملوش ريحة، وملوش حاجة تمسكه بيها.. لأنه كله حرام، والسؤال: هل ده هايبقى حلال بتطور الزمن؟! مش هايبقى حلال، عمر الزنا والخنا والفاحشة وقلة الديانة والشذوذ الجنسي ما هايبقى حلال. ربنا، سبحانه وتعالى، حرمه، ووضع بإزائه عقوبة.. فلايمكن هذا الكلام يبقى حلال إطلاقا.. ومن ضمن هذه البلاوي، نحطها في الوسط، يمكن تخيب؛ المساكنة.. يعني اتنين زناة، والزانية والزاني "فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة".. وها يفضل حكمه ثابت، ويتلى في المحاريب.. الفحش حرام.. ربنا لا يحب الفاحشة.

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟

وتساءل شاب: لو واحد في نفس عمرنا، وبيدرس، لكن كان عنده قدرة يدخل فلوس كافية لأن يقيم أسرة ولو لفترة قصيرة، لحد ما يبقى دخله أحسن، وحابب يتزوج ولكن كان أهله رافضين، هل يقدر ياخد القرار ده بنفسه مع رفض أهله، وللا ما ينفعش؟

وأجاب الدكتور جمعة: هناك أحكام شرعية، وهناك خبرة اجتماعية، ممكن يكون واحد مورد للرزق لكنه في مقتبل الحياة على الهيئة بتاعتكم دي، عنده مورد للرزق مثلا من التكولوجيا الحديثة، أو شطارته في التجارة، نحو ذلك.. إنما الخبرة الاجتماعية في الحياة ليستطيع الزواج.. يقول لي: هل أتزوج؟ أقول له: تزوج.. يقول: أهلي مش موافقين، بارجع خطوة لورا.. يقلقني أنا؛ لأن أهله عندهم الخبرة الاجتماعية اللي ممكن يحموه بها من دمار مبين.. المورد بتاع الرزق بتاعه لسة لم ينضج.. لايكفي ولا يدوم، وبذلك هو شايف إن معايا فلوس دلوقتي يبقى أتزوج الآن؟ حلال وللا حرام؟ حلال.. انت بالغ وعاقل ومعاك فلوس، روح اتجوز.. ده من ناحية الحلال والحرام.. طيب الواقع إيه؟ إن مصدر رزقك مش ثابت، ومش دايم، ومش كافي، على كف عفريت.. يبقى ده تهور.

“يؤتي الحكمة من يشاء”

وربنا لما رجعنا له في الكتاب، قال: "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"؛ لأنه مش هايدخل نفسه في مشكلات.. افرض هو تحامق وماطاوعش أهله، وراح تزوج: "العيل اللي ما يسمع ياكل لما يشبع".. هايتحمل مسئوليته، ومش هايرجع يقول لأهله: انتم سبتوني ليه؟! لأن أهله قالوا له.. فنتصور مع بعض حضرته تزوج، وخالف أهله، والبنت مراته بقت حامل، وجابت له عيل صغير "بيبي"، وبعدين مورد الرزق ابتدا ينضب، ويقل.. كان بياخد 15 ألف، بقوا 10 آلاف، بقوا خمسة، مش مقضيين 3 ايام في الشهر.. وهما بقوا تلاتة: الولد والبنت والطفل.. فدخلنا في مشكلات، فباع العربية اللي كان فرحان بيها.. ورجع يبيع الركنة، ويبيع أودة النوم، وينام هو ومراته على البلاط.. ودخلنا في: "العيل اللي ما يسمع، هياكل لحد ما يشبع".. دخلنا في "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا".

السن المناسب للزواج

وسأله شاب: إيه السن الأصلح للزواج.. وموقفه في الحياة؟

فأجابه الشيخ علي جمعة: كل ده بُحث في مجلس النواب، وأصدروا به قانون، بعد ما الخبراء والعلماء والسياسيون والاقتصاديون، وأهل الخبرة والواقع، وقالوا: ما ينفعش لا البنت ولا الولد يتزوجوا أقل من 18 سنة.. ابتداء من 18 سنة هانشوف الحال: "من استطاع منكم الباءة (الزواج) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".

الكلام ده احنا جايين نسأل عنه متأخر، القانون ده موجود من أكتر من 20 سنة.. كان زمان 16 قبلها بـ50 سنة، أقل من 18 مايعرفش يتزوج، قانونا.. والقانون معمول لنا ليه؟! لأنه "قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".. أولي الأمر اللي هما مجلس النواب، والمحكمة الدستورية العليا، اللي هما القيادة التنفيذية بتاعة البلاد.. يبقى إذن إجابة السؤال بتاع سيادتك إنه بعد سن الـ18 بننظر إلى الملاءة، معاه فلوس وللا لأ.. الديمومة، هل هو طياري وللا لأ..... إلخ.

راح يتجوز، والمهر عالي

وتساءل شاب: لو حد لسة متخرج من الجامعة، وراح يتزوج، فالمهر كان عالي بالنسبة له.. يعمل إيه؟

فأجابه د. جمعة: يحوِّشه.. ما هو مفيش حاجة اسمها تتزوج من غير مهر، لأن دي اسمها "بلطجة"، والبلطجة ممنوعة.. زي ما قلنا في بداية الحلقة أنت بتبني أسرة، لازم يكون لها مكان، فيه أدوات........، ولكن فيه فرق بين هذا الترتيب، وبين المغالاة فيه.. فينبغي على كل من الطرفين ألا يبالغ في شراء الشقة، أو في إيجارها.. في تأثيثها.. ممكن تتزوج بـ100 ألف، وممكن بـ100 مليون، إذن يقول لك: "على قد لحافك مد رجليك"، في القرآن: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".. "ولينفق ذو سعة من سعته".. كل واحد على قد الإمكانية بتاعته فتعيش سعيد.. لو كلفت نفسك ما لا تطيق انت وهي هاتعيشوا تعساء.

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة، والست لأ؟

وسألت فتاة: ليه الراجل ممكن يتزوج من الديانات الأخرى، لكن الست لأ، ومحلل له أربعة لكن الست لا؟

وأجاب المفتي الأسبق: الزواج علشان تفهميه بعمق، أمر إلهي.. الله هو الذي رسم لنا هذا.. مش عقولنا، مش احنا اجتهدنا وقلنا إنه من رأينا إنه يحصل كذا وكذا، وما يحصلش كذا وكذا وكذا.. ربنا هو اللي قال لي: لا تتزوج أمك.. ما هي أمي أولى بي، بس ما ينفعش، لأن ربنا قال لي ما تتزوجش أمك، ولا بنتك.. يعني هي الحكاية مش بالبلطجة، دي حاجة بتاعة ربنا.

"عمود النسب"

وربنا عمل حاجة اسمها "عمود النسب"، وعمود النسب لا أتزوج فيه عمتي، ولا خالتي، ولا أمي، ولا بنتي، حتى لما أتزوج واحدة يحرم عليا أمها حتى لو طلقتها أو ماتت، لأن أمها بقت أمي.. مين اللي رسم عمود النسب ده؟ ربنا.. حتى في المسيحية يقولوا: الزواج سر من أسرار الكنيسة، وفي الإسلام يقولوا: أمر من الأمور الإلهية.. من ضمن هذه الحكاية الجمع بين الأختين.. لو انت هاتتزوج دي لا تتزوج عليها خالتها، ولا عمتها، ولا أختها.. ليه؟!! أمر إلهي.. "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"؟ يبقى عامة عمود النسب معمول من أجل أن تسير الأسرة على رضا الله، مش لأجل إني لما يتزوج عمتي ها يطلع الولد "مغل"، أو عنده خلل في الكروموزون 21.. لا.. مش كدة، ممكن يطلع من أذكياء العالم، إنما مش باتزوج عمتي لأن الله حرم هذا، فمن ضمن الحكاية دي، ومن أجل حكمة، ممكن تكون الحكمة غايبة عني ومش عارفها.. أنا باتزوج المسيحية ليه، والمسيحي ما يتزوجش المسلمة؟! اشمعنى؟! إيه رأيك إن ده اللي نشر الإسلام من غير سيف؟!

المسلمون تزوجوا بنات خالهم المسيحيات

لما دخل المسلمون مصر، كان جزء من الشعب مشرك، لسة على ديانة الفراعنة.. وكان ناس كتيرة دخلت المسيحية، فلما المسلمون دخلوا تزوجوا من أهل مصر؛ لأن الإسلام يمنعني من الاستعمار، إنما يخليني من أهل البلد، فاستوطنَّا.. فبقى الراجل يتزوج المسيحية.. يعني إيه يتزوجها؟! يعني بيحبها، أم عياله، اللي بتوكله وتشربه، وتقدم له الرعاية والعناية.. حب أهه.. وبعيدن ماتوا.. خلفوا تلاتة، أربعة، سبعة، وماتوا، هي على مسيحيتها وهو على إسلامه.. راح الأولاد تزوجوا ولاد خالهم المسيحي.. عندنا في الصعيد نقول: "خالي فلان"، يعني مسيحي.. خالي بطرس.. خالي حنا.. هو مسيحي، ليه يبقى خالي؟! لأن في الأصول الأولى بتاعتنا كان هو الخال.. الجيل الثاني تزوج من ولاد خاله، وخلفوا.. الجيل التالت تزوج وخلفوا.. فانتشر الإسلام في العائلة دون إكراه، ودون سيف، لأن عندنا "لا إكراه في الدين قد تبين الرشدُ من الغي".. دي حكمة ممكن لا ألتفت إليها، لكنها موجودة.



الوقت ضيق علشان أقول لك كل الحكم.. أنا معنديش إشكال مع الديانات الأخرى، لأني معترف بها كلها.. باقول: سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا يحيى.. وكل الديانات، لكن فيه ناس مكذبة سيدنا محمد، وفيه ناس مكذبة سيدنا عيسى، ففيه مشكلة إني لما باتزوج أي حد في الديانات، أنا باتزوج من أوافق عليها، لكن لو أي حد تزوج بنتي من الديانات الأخرى هو مش موافق عليا.

واختتم قائلا: حاولنا أن نثير بعض الأسئلة، وأسأل الله أن يمد في عمرنا وفي عمركم، وأن نجلس جلسات أكثر استضافة وأكثر فضفضة، في هذه الأمور، ونتبادل الآراء ويسمع بعضنا لبعض.

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