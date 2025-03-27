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تفاصيل لقاء محافظ الأقصر ونقيب المهندسين

لقاء محافظ الأقصر
لقاء محافظ الأقصر ونقيب المهندسين

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في مكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر.

محافظ الأقصر يلتقي نقيب المهندسين العام 

في مستهل اللقاء، أعرب النقيب العام عن شكره لمحافظ الأقصر على جهوده وتعاونه في إنهاء تغيير النشاط الخاص بقطعة أرض نقابة المهندسين بالأقصر.

كما أكد النبراوي استعداد النقابة التام للمساهمة في أي استشارات لمشروعات أو أعمال هندسية تطلبها المحافظة، كون النقابة الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالدور الفعال لنقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، مثمنًا القرار الخاص بزيادة معاشات المهندسين.

 وأكد المحافظ أن قطعة الأرض الخاصة بنقابة مهندسي الأقصر تتمتع بموقع استراتيجي، مما يجعلها واجهة متميزة للمحافظة والنقابة على حد سواء.

 كما وعد محافظ الأقصر بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص الأرض، وأبدى استعداده لوضع حجر الأساس لمبنى النقابة في القريب العاجل.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة الاستفادة من جهود وخبرات النقابة الفرعية بالأقصر في تشكيل لجان التصالح.

حضر اللقاء المهندس محمد على محفوظ، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالأقصر، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني بمحافظة الأقصر.

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