نائب محافظ الأقصر يشهد اجتماع مبادرة ظواهر التنسيقي لمواجهة الإدمان (صور)

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الاجتماع التنسيقى للفاعليات القادمة لمبادرة ظواهر الشبابية الأقصرية، وذلك للتحضير للحملة الممنهجة للقضاء على الادمان.

مبادرة ظواهر



وفى بداية اللقاء رحب نائب محافظ الأقصر بالسادة الحضور، وأكد على أن الإدمان ظاهرة بغيضة وفيها تحدى حقيقى كون تعاطي الخمور والمخدرات من الكبائر، وإصرار المدمن على التعاطي يهدد أسرته والمجتمع ككل لأنه يتسبب فى هدم الأسر وارتكاب جرائم لا أخلاقية.



وأضاف نائب محافظ الأقصر أن الادمان سلوك غريب عن مجتمعنا سببه النقص فى التوعية والبعد عن الدين والمعلومات الخاطئة، ولمواجهة هذة الظاهرة لابد من التحرك السريع لتوصيل الرسالة لكافة فئات المجتمع، مؤكدا على أن مديرية الأوقاف تشارك بكافة أئمة مساجدها في توصيل الرسالة عقب صلاة الجمعة وكذا الكنيسة فى عظة يوم الأحد، ومديرية التربية والتعليم تشارك بكافة مدارسها في الإذاعة المدرسية عن مخاطر الإدمان حتى يعى الصغار أضرار الادمان، وكذا جامعتى الأقصر وطيبة التكنولوجية يقومان برفع الوعى للطلبة في المحاضرات، وأيضا فاعليات ثقافية ومسرحيات عن الإدمان بقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة، والتوعية في المنشأت كثيفة العمالة وكل هذا يصاحبه توجيه رسائل إعلامية هادفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين والإعلاميين والمؤثرين للتمهيد لهذه الفاعليات، على أن يتم البدء في خطة العمل هذه عقب إجازة عيد الفطر المبارك.



كما تم الاستماع لكل ممثلي الجهات في رؤيتهم لمواجهة الإدمان وكيفية مواجهتها كل في مجاله مع إعداد كل جهة خطة عمل يتم التوافق عليها ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر.

حضر اللقاء كلا من محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على بغدادي عميد كلية تكنولوجيا السياحة بجامعة طيبة التكنولوجية، والدكتورة عفاف عبد الباسط ممثل جمعية الهلال الاحمر بالأقصر، والمهندسة أمانى مدنى مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، حسن محمد النوبي مدير فرع ثقافة الأقصر، محمد حسانى مدير عام مكتبة مصر العامة، الدكتورة هناء حامد مسئول المشاركة المجتمعية بجامعة الأقصر، الدكتور أحمد حماد نائب مدير هيئة الرعاية الصحية وعبد الرحيم جاد مسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالأقصر، ومن مؤسسى مبادرة ظواهر المهندس أبو الحجاج رمضان وعبد الله ياسين ومصطفى الناظر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.