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رئيس مدينة الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز الإفطار الجماعي (صور)

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز الإفطار

 تابع اللواء دكتور علي الشرابي  رئيس مدينة الأقصر الاستعدادات النهائية لإقامة أكبر حفل إفطار جماعى شعبى في الأقصر تحت شعار « الأقصر على مائدة واحدة».

 

حفل إفطار الأقصر الجماعي

 وعبر الشباب المنظمين لحفل الإفطار عن سعادتهم بمشاركة محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، ودعمه لفكرة هذا الإفطار والذي يقام لأول مرة هذا العام، والمقرر تنظيمه اليوم الخميس الموافق 27 مارس تحت شعار الأقصر على مائدة واحدة» الأقصر بخير البداية غير، بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، والتي تستهدف جمع الأسر الأقصرية على مائدة واحدة دون النظر لأية اعتبارات حزبية أو مؤسسات أو جمعيات، حيث تستهدف تنظيم أكبر مائدة إفطار لتكون بداية تجمع سنوي في الشهر الكريم، إرساءًا لقواعد التماسك والمحبة في مجتمع الأقصر ونبذ الفرقة والعصبية والحزبية.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بدور شباب الأقصر في التحضيرات الخاصة بالإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعكس قيم الترابط بين أفراد المجتمع، وتؤكد على دعم الجهات الحكومية للمجتمع المدني  في تنفيذ المبادرات المجتمعية.

 

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