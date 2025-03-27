الخميس 27 مارس 2025
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محافظ الأقصر يتابع حملة نظافة مسار طريق الكباش (صور)

محافظ الأقصر يتابع
محافظ الأقصر يتابع حملة نظافة مسار طريق الكباش

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة تفقدية لمتابعة أعمال حملة النظافة  التي يتم تنفيذها في طريق الكباش بمدينة الأقصر.

طريق الكباش بالأقصر 


ووجه المحافظ خلال تفقده للحملة بإزالة الحشائش والمخلفات بالطريق بالتنسيق مع الأثار، موجهًا باستمرار الحملة بشكل دوري لإظهار الطريق بشكل جمالي أمام الزوار والسائحين.


كانت مدينة الاقصر قد نفذت حملة لرفع مستوي النظافة في مسار طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بالتنسيق مع الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، وذلك بهدف الظهور بالشكل اللائق أمام السائحين.


وتضمنت الحملة رفع المخلفات وتقليم النخيل والأشجار بطريق الكباش، ابتداء من معبد الأقصر وصولًا حتى منطقة نجع أبو عصبة وحتى معبد الكرنك.

 

 

 

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر طريق الكباش جولة تفقدية تنظيف طريق الكباش

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