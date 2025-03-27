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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025.

أسعار الخضار
أسعار الخضار

ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم

ووفقًا لأخر تحديث في اسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفعت أسعار الطماطم نحو جنيه، البطاطس نحو 1.5 جنيه، البصل الأبيض نحو 50 قرشًا، البصل الأحمر نحو 3 جنيهات، الكوسة نحو 7 جنيهات، جزر نحو 50 قرشًا.

أسعار الخضار
أسعار الخضار

انخفاض سعر الخضراوات اليوم

فيما انخفضت أسعار الفاصوليا نحو 5 جنيهات، الباذنجان بلدي نحو جنيهين، الفلفل الرومي نحو جنيه، الفلفل الحامي نحو 4 جنيهات، البسلة نحو 3 جنيهات، السبانخ نحو جنيه، ورق العنب نحو 40 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 27 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5  جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 14 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 15 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من جنيهين إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 10 إلى 18 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 8 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 8 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 7 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر ورق العنب 

  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 20 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر البروكلي 

  • تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيها إلى 19 جنيهًا.

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