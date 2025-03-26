وشم جديد باللغة العربية، وزير الدفاع الأمريكى يثير جدلا بكلمة كافر على ذراعه

نشر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إكس" اليوم، ظهر فيها بوشم جديد على ذراعه مكتوب عليه باللغة العربية كلمة “كافر”.

وشوم وزير الدفاع الأمريكي باللغة العربية

منشور وزير الدفاع الأمريكي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس، جاء خلال أداء تمارين رفقة محاربي فرقة SDVT-1، في قاعدة بيرل هاربر-هيكام.

وكتب وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، فى تغريدة “ هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك، يخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا، فخورون بقضاء الوقت مع أفضل ما في أمريكا”.

Kicked off the day alongside the warriors of SDVT-1 at @JointBasePHH. These SEALs are the tip of the spear, masters of stealth, endurance, and lethality. America’s enemies fear them—our allies trust them. Proud to spend time with America’s best. pic.twitter.com/a7nenKpCuY — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) March 25, 2025

وفى نوفمبر الماضى، أثار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد، للمحلل السياسي في شبكة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث، وزيرا للدفاع ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تداول النشطاء عبر منصة "إكس" صورا لهيجسيث مشيرين إلى الوشوم على جسمه، معتبرين أن ما تمثله هذه الوشوم هو أمر مثير للقلق.

وزير الدفاع الأمريكى يعتاد إثارة الجدل بالوشوم

وكتب أحدهم: "وزير دفاع ترامب، بيت هيجسيث، لديه وشم "نحن الشعب"، وشم "Deus Vult" (شعار مسيحي يتعلق بالعناية الإلهية. تم ترديده مرة من قبل الكاثوليك خلال الحملة الصليبية الأولى عام 1096) وشم صليب مسيحي على صدره".

وكتب آخر: "للتذكير، فإن مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، مضيف قناة فوكس نيوز، بيت هيغسيث، يرتدي بفخر وشم القومي المسيحي اليميني المتطرف "Deus Vult" على ذراعه. ويرتدي على صدره صليب الصليبيين، احتفالا على ما يبدو بذبح المسلمين في الحرب المقدسة".

وأشار آخرون إلى وشم باللغة العبرية على ذراع هيجسيث، وكتب: "يقول وشم ذراع بيت هيغسيث Yayshu، وهي الكلمة العبرية التي تعني يسوع. وباعتباري شخصا يجيد لغة إشعياء وإرميا وعاموس، فإنني أشمئز من أنه سيحفر حروفها المقدسة على جسده".

وقال آخر: "بيت هيغسيث مؤيد لإسرائيل إلى درجة أنه رسم على ذراعه اليمنى الاسم العبري Yeshua، والذي يعني "يشوع" ويعني "يسوع" باللغة الإنجليزية".

وأوضحت أخرى أن هيغسيث "لديه وشم مسيحي صليبي. أول صليب على ساعده صممه مع زوجته ليمثل آية متى 10:34 من الإنجيل التي تقول: "لا تظنوا إني جئت لكي ألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا".

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