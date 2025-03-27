الخميس 27 مارس 2025
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ضبط 15 طن مواد خام لتصنيع البويات مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط 15طن موادخام
ضبط 15طن موادخام لتصنيع البويات مجهولة المصدر

 قامت حملة تموينية بدائرة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس مصطفى عبد القادر مدير الإدارة وسعاد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية وعزة محمد ونهلة محمد المفتشين بالإدارة للتفتيش على المحلات التجارية، وتم تحرير محاضر بوجود مواد بويات مجهولة المصدر. 

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تحرير محاضر جنح أول العاشر 

وتم تحرير المحضر رقم 2519 جنح أول العاشر لضبط 15 طن مواد خام مستخدمة لتصنيع البويات ورقم 2518 جنح أول العاشر لضبط 400 كيلو ويفر شيكولاته مجهول المصدر، كما تم تحرير المحاضر الآتية ( 2520، 2521، 2522، 2523، 2524 ) جنح أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية ولعدم الإعلان عن الأسعار. 

 

المهندس وكيل وزارة التموين بالشرقية 

 وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة اليوم. 

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 وأشار إلى أن ذلك أيضا للتأكد من التزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية المهندس مصطفى عبدالقادر مدير ادارة تموين العاشر عزة محمد المحلات التجارية تحرير محاضر

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