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محافظات

الإدارة المحلية بالفيوم تبحث 41 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في الفيوم، فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كل من نائب المحافظ الدكتور محمد التوني، والسكرتير العام للمحافظة كامل غطاس، والسكرتير العام المساعد احمد شاكر، بضرورة عقد لقاءات لخدمة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة لأبناء المحافظة.

لقاءات ناىب محافظ الفيوم

وعقد نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، بحضور  خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، التقى خلاله  15 مواطنا، ووجه نائب المحافظ، ببحث شكاواهم في حضور مديري الإدارات الخدمية بمركز الفيوم.

لقاءات السكرتير العام للمحافظة

كما عقد  كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله  7 حالات،  بحضور  سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ومديري الإدارات الخدمية بالمركز. 

لقاءات السكرتير العام المساعد

و عقد  أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لقاء لخدمة المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  19 حالة،  بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، والمجلس التنفيذي للمركز.

نوعيات المشكلات التي تم فحصها بالمراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها، بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما تم بحث تقديم الدعم اللازم للمشروعات متناهية الصغر  من خلال الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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