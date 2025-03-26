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أخبار مصر

التموين تشكل غرفة عمليات لمتابعة عمل المجمعات وتوافر السلع خلال إجازة العيد

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وأخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع وانتظام كافة الأنشطة التموينية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد الدكتور شريف فاروق على عمل المجمعات الإستهلاكية بكامل طاقتها طوال أيام أجازة العيد، موضحًا ان غرفة العمليات المركزية ستتابع لحظيًا عمل المجمعات وتوافر كافة السلع واللحوم والدواجن بها، إضافة إلى استمرار تشغيل 50% من مخازن الجملة لصرف واستعاضة سلع المنظومة التموينية وسلع المنحة الإضافية عن شهر ابريل لمنافذ الصرف خلال إجازة العيد.

 وأشار وزير التموين إلى استمرار عمل مصانع تعبئة السكر ومصانع تعبئة الزيوت خلال إجازة العيد.

وفي سياق متصل،  وجه الدكتور شريف فاروق  مديري مديريات التموين بكافة المحافظات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضًا، مع رفع تقارير يومية لغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

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