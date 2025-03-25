التموين: انتظام صرف السلع الإضافية على البطاقات حتى نهاية مارس واستكمال المتبقي في أبريل

يتابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، الموقف التنفيذي لصرف السلع المقررة ضمن المنحة الإضافية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري، في إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام منظومة صرف السلع التموينية

واطلع الوزير على آلية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية، لضمان وصولها إلى المستحقين.

ووجه بالسماح لكافة المنافذ باستلام ما نسبته 30% من قيمة التأمين من المخازن، مع إتاحة الاستعاضة الدورية للسلع دون التقيد بعدد مرات معين شهريًا، لضمان توافرها بشكل مستمر.

كما أصدر الدكتور شريف فاروق توجيهًا وزاريًّا يحدد ضوابط صرف المنحة الإضافية عبر بطاقات الدعم التمويني، حيث شملت قائمة السلع الحرة أكثر من 30 سلعة متاحة للمواطنين. ووفقًا للقرار، يتم صرف 2 كجم سكر حر وزجاجة زيت حر كحد أقصى للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا وتستحق دعمًا إضافيًا بقيمة 125 جنيهًا، بينما يتم صرف 4 كجم سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقات التي تضم أكثر من فرد وتستحق دعمًا إضافيًا بقيمة 250 جنيهًا، مع إمكانية استكمال صرف باقي مبلغ المنحة على سلع أخرى ضمن القائمة المتاحة.

وأكد الوزير أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين مستمر حتى نهاية مارس، مع إتاحة استكمال صرف الرصيد المتبقي خلال شهر أبريل، بجانب الدعم التمويني الشهري المقرر لحاملي البطاقات التموينية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.

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