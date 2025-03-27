بعد مناقشة الحكومة آليات تطبيقه، كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد، موعد التطبيق، وكيفية الحصول عليه، وزير التموين: بديل عن بطاقة التموين لصرف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق منظومة "الكارت الموحد" للدعم، بهدف توحيد وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ومن المقرر أن يبدأ تفعيل هذه المنظومة في محافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، مع خطط للتوسع في محافظات أخرى لاحقًا.​

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت آلية تطبيق الكارت الموحد، وجرى الاتفاق على بدء تنفيذه في بورسعيد كمرحلة أولى، مع إمكانية اختيار محافظة أخرى لتكون ضمن التجربة الأولية.​

وتسعى الحكومة إلى تعميم الكارت الموحد على مستوى الجمهورية بعد نجاح التجربة في بورسعيد، وسيتم تنفيذ التجربة تدريجيًّا في باقي المحافظات، مع إمكانية إضافة خدمات حكومية أخرى إلى الكارت في المستقبل.​

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء/ بالعاصمة الإدارية الجديدة: “لن نشرع في عملية التطبيق إلا في حال كنا مطمئنين من ثبات المنظومة لعدم حدوث أي مشكلات أو تصدير الارتباك للمواطنين”.

وتابع: “نستهدف تنفيذ تجربة الكارت الموحد والدعم النقدي المشروط في محافظة أو محافظتين جديدتين العام المالي المقبل، بعد تجربة بورسعيد.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية ذكية متعددة الاستخدامات، تتيح للمواطنين صرف الدعم التمويني والخبز المدعم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات حكومية أخرى مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية.

ويهدف هذا الكارت إلى دمج العديد من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل على المواطنين الحصول على الدعم والخدمات المختلفة بطريقة أكثر سرعة وكفاءة، كما يساهم في:

تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.​

تعزيز الشفافية، بمنع التلاعب في توزيع الدعم.​

تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات.​

دعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات.​

مراحل تطبيق الكارت الموحد

وبدأت تجربة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، حيث سيتم تقييم نجاح التجربة قبل التوسع في محافظات أخرى.

كيفية الحصول على الكارت

وسيتم إصدار الكارت الموحد للمواطنين المستحقين للدعم، وسيتم الإعلان عن خطوات الحصول عليه عبر القنوات الرسمية، وفي حالة فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلفه، يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.​

يُعتبر الكارت الموحد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الدعم، حيث يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتبسيط الإجراءات للمواطنين، ودعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.​

موعد تطبيق الكارت الموحد

وكانت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم

يأتى ذلك فى ضوء موافقة رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.

وجارى الإعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطنى بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة الدعم التموينى، وذلك خلال شهر مارس الجارى، تمهيدًا للبدء فى تفعيل مرحلي لمنظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءا من أول أبريل القادم بمناطق واستحقاقات مختلفة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفنى الكامل على المشروع، موضحًا أنه تم البدء فى تسليم مواطنى بورسعيد الكارت الموحد فى أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة.

صرف الدعم التمويني من خلال الكارت الموحد

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد فى صرف الدعم التموينى، يأتى فى إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى، حيث يساهم الكارت الموحد فى إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أهمية تأمين منظومة الكارت الموحد مع إمكانيه استيعابه لأية خدمات مستقبلية.

هذا ومن المقرر أن يتضمن تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التى توصلت لها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكترونى للمنظومة يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.

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