الثلاثاء 25 مارس 2025
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حلوى عيد الفطر، طريقة عمل الكحك بالعجوة

الكحك بالعجوة
الكحك بالعجوة

طريقة عمل الكحك بالعجوة، الكحك من حلوى العيد المميزة والشهيرة التى اعتاد المصريون على تحضيره فى الاعياد منذ أجدادنا الفراعنة.

وطريقة عمل الكحك بالعجوة، سهلة وبسيطة وقبل حلول عيد الفطر المبارك تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكحك بالعجوة.

مكونات عمل الكحك بالعجوة:-

للعجينة:

1 كيلو دقيق (طحين)

2 كوب سمن بلدي أو زبدة (سايحة)

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك (اختياري)

نصف كوب ماء دافئ (أو حسب الحاجة)

للحشوة:

250 جرام عجوة (تمر منزوع النوى)

1 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

رشة جوزة الطيب أو سمسم (حسب الرغبة)

كحك العيد 
كحك العيد 

طريقة عمل الكحك بالعجوة:-

  • لتحضير الحشوة، ضعي العجوة في وعاء على نار هادئة مع ملعقة السمن.
  • قلّبي جيدًا حتى تلين العجوة وتصبح طرية.
  • أضيفي القرفة ورشة جوزة الطيب، وقلّبي.
  • اتركي الحشوة لتبرد، ثم شكّليها على هيئة كرات صغيرة.
  • لتحضير العجينة، في وعاء كبير، ضعي الدقيق، وأضيفي السمن السايح وافركي الدقيق بالسمن جيدًا حتى يتجانس ويصبح مثل الرمل المبلول.
  • أضيفي الخميرة والسكر والملح وريحة الكحك.
  • أضيفي الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى تتكوّن عجينة ناعمة ومتماسكة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
  • لتشكيل الكحك، خذي قطعة من العجينة، وشكّليها على هيئة كرة صغيرة.
  • احشيها بكرة من العجوة، وأغلقي العجينة عليها جيدًا.
  • شكّلي الكحك باستخدام الملقاط أو قوالب الكحك.
  • ثم رصّي الكحك في صينية مدهونة أو مفروشة بورق زبدة.
  • اخبزيه في فرن مُسخّن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح ذهبي اللون.
  • اتركيه ليبرد تمامًا، ثم رشّي عليه السكر البودرة.
  • يمكن إضافة رشة من السمسم إلى العجينة لمذاق مختلف.
  • الكحك في علبة محكمة الإغلاق ليظل هشًا وطازجًا.
  • وعند التقديم نرص منه الكميات المناسبة ثم نرشها بالسكر البودر.
  • ويمكن شراء السكر البودر جاهزا، أو طحن السكر العادى فى الخلاط الكهربائي وتخزينه حسب الرغبة.
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طريقة عمل الكحك بالملبن فى خطوات بسيطة

 

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