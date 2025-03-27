الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقارير: بريطانيا قلصت عدد جنودها في إستونيا

القوات البريطانية،
القوات البريطانية، فيتو

أفادت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصادرها بأن بريطانيا خفضت عدد جنودها في إستونيا من 1650 في عام 2022 إلى 1000 جندي هذا العام، معززين بـ10 دبابات فقط.

ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها: "بريطانيا لديها حوالي ألف جندي في إستونيا، أي بانخفاض 650 جنديا منذ أبريل 2022 عندما كان هناك 1650 عسكريا".

بريطانيا لديها حوالي ألف جندي في إستونيا

كما أكد مصدر محلي أن أقل من 10 دبابات بريطانية من طراز "تشالنجر" موجودة في البلاد، بالإضافة إلى مركبات مدرعة أخرى.

وبحسب شبكة«روسيا اليوم»، أشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع البريطاني آنذاك بن والاس أعلن في يونيو 2022 عن إرسال ألف جندي إضافي إلى إستونيا لتشكيل قوة بحجم لواء تضم حوالي 2650 عسكريا.

من جانبه، صرح رئيس وزراء إستونيا السابق والآن عضو في البرلمان الأوروبي ريهو تيراس في حديث لـ "راديو تايمز" أن بريطانيا تبدو غير قادرة على تجميع قوة بحجم لواء (عادة 3-5 آلاف جندي) للمشاركة في مناورات "هيدجهوج" المقررة في مايو القادم بدول البلطيق، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني يعاني من مشاكل تمويلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا وزارة الدفاع البريطانية استونيا وزير الدفاع البريطاني تشالنجر

مواد متعلقة

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال فبراير

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

بعد توقف 18 ساعة بسبب الحريق، مطار هيثرو في لندن يعلن هبوط أول رحلة جوية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

3664 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

تفاصيل جلسة تجديد عقد زيزو مع الزمالك

منوعات

المزيد

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

حدث في 27 رمضان، رحيل الزعيم أحمد عرابي عن 70 عامًا بعد صراع مع المرض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية