ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأوساسونا

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن مبابي نجم ريال مدريد قبل مباراة برشلونة المؤجلة أمام أوساسونا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 22 هدفا

كيليان مبابي ريال مدريد 20 هدفا

انتي بوديمير أوساسونا 15 هدفا

رافينيا برشلونة 13 هدفا

أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 13 هدفا

إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 11 هدفا

أيوزي بيريز فياريال 11 هدفا

دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا

جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 11 هدفا

ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 11 هدفا

فينيسيوس جونيور ريال مدريد 10 أهداف

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".



وسبق وتم تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، في شهر مارس الجاري.



موعد مباراة برشلونة وأوساوسونا

تنطلق مباراة برشلونة وأوساوسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

تذاع مباراة برشلونة وأوساوسونا عبر قناة beIN sports HD1.

ويدخل برشلونة مباراة أوساسونا المؤجلة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني علما بأن ريال مدريد خاض 28 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، في حين أن برشلونة خاض 27 مواجهة.

فيما يحتل أوساسونا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 33 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وأوساسونا

1- برشلونة 60 نقطة

2- ريال مدريد 60 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة

5- فياريال 44 نقطة

6- ريال بيتيس 44 نقطة

7- ريال مايوركا 40 نقطة

8- سيلتا فيجو 39 نقطة

9- رايو فاليكانو 37 نقطة

10- إشبيلية 36 نقطة

11- خيتافي 36 نقطة

12- ريال سوسييداد 35 نقطة

13- جيرونا 34 نقطة

14- أوساسونا 33 نقطة

15- إسبانيول 28 نقطة

16- فالنسيا 28 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة

18- ليجانيس 27 نقطة

19- لاس بالماس 25 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة



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