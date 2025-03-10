على رأسهم فليك، رباعي برشلونة الأكثر تأثرًا بوفاة طبيب الفريق

كشفت تقارير صحفية أن بعض لاعبي برشلونة تأثروا بنسبة أكبر من باقي أفراد الفريق عقب الوفاة المفاجئة للطبيب كارليس مينيارو، التي تسببت في تأجيل مباراة البارسا وأوساسونا ضمن منافسات الجولة 27 من الليجا.

وفاة الطبيب مينيارو



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كان خبر وفاة الطبيب مينيارو خلال معسكر الفريق بمثابة صدمة كبيرة، خاصة للجهاز الفني".

وأضافت: "المدير الفني هانز فليك هو أول من تعامل مع هذا الموقف الحساس باعتباره المسؤول الأول عن الفريق في الفندق".



وأضافت: "اتخذ فليك قرارا حكيما بإبلاغ عائلة الطبيب أولا، ثم نقل المعلومات إلى الرئيس وعدد قليل من الأشخاص لتجنب أي تسريبات".

وتابعت: "غادر اللاعبون إلى ملعب مونتجويك دون أن يكونوا على علم بالخبر الحزين، ولهذا كان فليك من أكثر الأشخاص تأثرا بوفاة الطبيب، نظرا لعلاقة الثقة الكاملة بينهما، إضافة إلى التوتر الذي نتج عن الموقف".

وواصلت: "من بين الأكثر تأثرا أيضا، كما هو متوقع، الطبيب ريكارد برونا، المسؤول عن الفريق الطبي، ورئيس مينيارو الذي كان يضع فيه ثقة مطلقة لمهنيته العالية وإنسانيته".

وأردفت: "على مستوى اللاعبين، تأثر داني أولمو أكثر من غيره، فقد كان يعرف الطبيب مينيارو منذ سنوات، إذ عمل والده، الذي كان مدربا محترفا، مع الطبيب في فريقين مختلفين، كما أنه كان طبيب العائلة".

وختمت: "جافي أيضا تأثر بشدة بالوفاة، ولم يتمكن من حبس دموعه عند سماع الخبر، لا سيما أن تعامل مينيارو معه كان مثاليا عندما تعرض لإصابة قوية في الرأس أمام ألافيس".

من هو الراحل كارليس مينارو طبيب برشلونة؟

يعد الطبيب الراحل كارليس مينارو أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منذ بداية الموسم الحالي.

وحصل مينارو، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 40 عامًا، على شهادة الطب من جامعة "روفيرا إي فيرجيلي" في مدينة تاراغونا الإسبانية كما تخصص في الطب الرياضي وحصل على درجة الماجستير في طب الإصابات الرياضية من جامعة برشلونة.

وتولى مينارو مسئولية القسم الطبي في نادي تيراسا في عام 2004، مرورًا بنادي أونيو إسبورتيفا سانت أندريو وساباديل.

رحلة عمله مع نادي برشلونة

بدأ مينارو عمله في نادي برشلونة في يوليو 2017، وعمل لسنوات مع فرق الشباب كما عمل مع فريق كرة القدم داخل الصالات.

وكان مينارو من أهم أعضاء الفريق الذي قاده ريكارد برونا بداية من الموسم الحالي، وعمل بشكل يومي مع لاعبي نادي برشلونة.

وعمل مينارو لمدة ست سنوات كطبيب مساعد في وحدة المساعدة والوقاية الرياضية في مركز Alt Rendiment de Sant Cugat، وهو المنصب الذي جمعه مع منصب رئيس الخدمات الطبية في مركز الرياضات الإلكترونية في كتالونيا.

وتُوفي مينارو وهو نائم أثناء حصوله على فترة الراحة أثناء القيلولة السبت بفندق إقامة الفريق قبل لقاء أوساسونا.

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