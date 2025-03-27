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رياضة

موعد مباراة برشلونة وأوساوسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة ضد أوساسونا
برشلونة ضد أوساسونا

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

وسبق وتم تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق الأول لنادي برشلونة، في شهر مارس الجاري.

موعد مباراة برشلونة وأوساوسونا

وتنطلق مباراة برشلونة وأوساوسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتذاع مباراة برشلونة وأوساوسونا عبر قناة beIN sports HD1.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني علما بأن ريال مدريد خاض 28 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، في حين أن برشلونة خاض 27 مواجهة.

فيما يحتل أوساسونا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني ورصيده 33 نقطة.

وعلي صعيد آخر أصبح أنسو فاتي، لاعب برشلونة، يمثل أزمة كبرى لإدارة النادي والمدرب الألماني هانز فليك خلال الموسم الحالي.

أزمة فاتي في برشلونة 

ولعب فاتي صاحب القميص رقم 10 في برشلونة هذا الموسم 187 دقيقة فقط، موزعة على 8 مباريات؛ 4 في الدوري الإسباني، 3 في دوري أبطال أوروبا، وواحدة في كأس الملك.

ولم يشارك فاتي في الدوري الإسباني منذ 10 نوفمبر الماضي حيث لعب 21 دقيقة ضد ريال سوسييداد كما لم يشارك في دوري الأبطال منذ 23 أكتوبر الماضي عندما لعب 5 دقائق أمام بايرن ميونخ.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "فاتي الذي يحظى بشعبية كبيرة في غرفة الملابس لا يمر بأفضل أوقاته هذا الموسم".

وأوضحت أنه يواصل التدرب مع الزملاء، إلا أنه في الواقع لا يعد جزءًا من الفريق رغم أنه ليس مصابًا، لكنه لا يدخل في حسابات فليك ولا يتم استدعاؤه للمباريات، وغالبًا ما يكون أول المستبعدين.

وأضافت: "لم يكن هذا أمرًا مفاجئًا لأن فليك نفسه أوضح لفاتي هذا الموقف وجهًا لوجه في يناير الماضي، حيث استدعاه إلى مكتبه، أثناء فترة الانتقالات الشتوية، للحديث معه. وكان للنادي دور كبير في هذه المحادثة، حيث تشعر الإدارة بالقلق منذ فترة طويلة بشأن الراتب المرتفع للاعب".

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