ليفربول وتوتنهام يهددان صفقة برشلونة المجانية

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة، تلقى تهديدا من ليفربول وتوتنهام، على إحدى الصفقات التي استقر عليها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد قرر جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، التوقيع مجانا لصالح البارسا في صيف 2025.

وينتهي عقد جوناثان تاه، البالغ من العمر 29 عاما، مع باير ليفركوزن، بنهاية الموسم الجاري.

تاه يرفض تجديد عقده مع ليفركوزن



وأكدت الصحيفة أن تاه رفض تجديد عقده مع ليفركوزن أكثر من مرة، من أجل اللعب تحت قيادة مدرب البارسا، هانز فليك، والذي سبق وأن أشرف عليه في المنتخب الألماني.

وأوضحت أن تاه منح وعدا بالانتقال إلى برشلونة، لكن يبقى ذلك مجرد نية، وعلى برشلونة أولًا ترتيب أموره المالية بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف.

كما يحتاج نادي برشلونة أيضًا لإعادة تنظيم خط الدفاع، الذي يضم حاليًا 6 مدافعين، قبل التوقيع مع جوناثان تاه.

وتنتهي عقود أندرياس كريستنسين وإريك جارسيا في 2026، بينما يملك رونالد أراوخو، بندًا، يسمح له بالرحيل خلال فترة معينة في يوليو المقبل، مقابل قيمة أقل من الشرط الجزائي المتفق عليه.

ورغم استعداد تاه لانتظار برشلونة حتى يحدد موقفه، فإن اللاعب يواصل تلقي العروض، وكان آخرها من ليفربول وتوتنهام.

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