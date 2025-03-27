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خارج الحدود

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية السورية (فيديو)

طائرات الاحتلال الإسرائيلي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط الميناء الأبيض، فيتو

أفاد مراسل وكالة "سانا" السورية باللاذقية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية قبل قليل.

وقال المراسل: "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية قبل قليل، فيما تعمل الجهات المختصة على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهدافات".

وذكر "تلفزيون سوريا" أن سلسلة من الغارات الإسرائيلية طالت مواقع للجيش السوري في محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وأضاف مراسل "تلفزيون سوريا" أن الغارات استهدفت محيط الميناء الأبيض واللواء 110 البحري بمنطقة رأس شمرا في محافظة اللاذقية، وسط أنباء عن إصابات بين صفوف الجيش السوري.

وقالت مصادر محلية في مدينة اللاذقية إن غارات مكثفة استهدفت قواعد عسكرية بحرية والميناء الأبيض في المدينة، مشيرة إلى أن الهجمات تركزت على مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية أخرى، بينما نفذت الطائرات الإسرائيلية 6 غارات على اللواء 110 البحري بمنطقة رأس شمرا.

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