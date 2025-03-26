الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يدين العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا 

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كويا بريف درعا الغربي في جنوب سوريا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، مجددًا الرفض القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف لانتهاز المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات. 

احترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط شدد على أن مجلس  الأمن مطالب بالقيام بدوره في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر  على سوريا وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف قوية وواضحة لردع السلوك الإسرائيلي الاستيطاني والعدواني ضد دول وشعوب المنطقة.

 مواجهة هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة

وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ودعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

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