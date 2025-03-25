طريقة عمل مربى الفراولة، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

طريقة عمل مربى الفراولة، تلك الأكلة لذيذة الطعم، التي يمكنك صنعها بنفسك في البيت، حتى تضمني جودة مكوناتها، وكذلك لتوفري في الميزانية.

وتعد مربى الفراولة من أنواع المربى التي يعشقها الجميع كبارًا وصغارًا، وعملها في البيت سيوفر بشكل كبير في ميزانية البيت، مقارنة بشرائها جاهزة.

طريقة عمل مربى الفراولة، في البيت

طريقة عمل مربى الفراولة، في البيت، من أشهر استخدامات الفراولة، وطرق استغلالها، وهي من الطرق التي نتوارثها من الأجداد، فاعتادت أن تصنعها النساء قديمًا.



طريقة مربى الفراولة



ومربى الفراولة، لها العديد من الاستخدامات إلى جانب مجرد تناولها في سندوتش؛ مثل استخدامها كحشوة للعديد من الفطائر والكيك، وكذلك مع التشيز كيك، ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل مربى الفراولة بنفسها، بدلًا من أن تضطر لشراء كميات كبيرة منها، مما قد يؤثر بالسلب في الميزانية، خاصة أن طريقة عمل مربى الفراولة في البيت، غير مكلفة على الإطلاق.

وهذه الأيام هي الوقت المناسب لشراء الفراولة، وعملها مربى، فهي في نهاية الموسم، فستجدينها لذيذة الطعم وناضجة، وكذلك رخيصة الثمن.

مكونات عمل مربى الفراولة:

كيلو من الفراولة مقطع إلى قطع صغيرة

نصف كيلو من السكر

كيس جيلي فراولة

ذرة من ملح الليمون

عصير ليمونة

خطوات عمل مربى الفراولة

ويقدم الفيديو طريقة عمل المربى بالاستعانة بكيس من الجيلي، وهو سر عمل المربى في البيت كالجاهزة، فهو الذي يمنحها القوام الثقيل الذي يشبه الجاهزة، إلى جانب اللون الأحمر القاني المميز لمربى الفراولة.



وإضافة ذرة من ملح الليمون هو سر تخزينها لمدة عام كامل، فملح الليمون مادة حافظة طبيعية، إلى جانب إضافة عصير نصف ليمونة، حتى تتماسك أيضا الفراولة.

وبالنسبة لمقدار السكر بالنسبة لمربى الفراولة، فلكل كيلو فراولة، يضاف نصف كيلو من السكر، وهو المقدار المعتدل، والذي يعطي طعما لذيذا، كالجاهزة تمامًا.

بعد تنظيف الفراولة وغسلها جيدا، تقطع حسب الرغبة لقطع صغيرة، ويوضع عليها السكر، وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وتصل إلى ليلة كاملة.

بعد ذلك ترفع الفراولة بالسكر على النار، وعندما تصل إلى درجة الغليان، نجعل النار هادئة، حتى لا تفور.

نلاحظ تكون "ريم" أبيض على السطح، يتم التخلص منه أولا بأول، ثم نضيف عصير الليمون والذي يساعد على تماسك قوام مربى الفراولة، ثم ملح الليمون والذي يقوم بدور المادة الحافظة التي تساعد على الاحتفاظ بمربى الفراولة لمدة عام كامل.

وعندما يمر نصف ساعة، نضيف كيس جيلي الفراولة، مع التقليب المستمر؛ حتى يذوب تمام الذوبان، وسنلاحظ احمرار لون مربى الفراولة، كالجاهزة بالضبط، ثم نرفعها عن النار.

ونتركها لتبرد قليلا، ثم نضعها في البرطمانات، على أن تكون نظيفة وجافة تمامًا، وعندما تبرد تمامًا نضعها في الثلاجة؛ ليتماسك قوامها، وتكون صالحة للأكل.

ويمكن تخزين مربى الفراولة التي يتم إعدادها في البيت، لفترات طويلة، ولذلك يمكن عمل كميات كبيرة من مربى الفراولة.

اصنعي بنفسك مختلف أنواع المربى

ويمكنك صنع مختلف أنواع المربى في البيت بأقل التكاليف، وبجودة عالية، وبقيمة غذائية عالية.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مختلف أنواع المربى، في البيت، حتى يمكنك صنع مختلف أنواع المربى بنفسك في البيت.



طريقة عمل مربى الجزر، أسهل وأرخص وألذ من الجاهزة



مربى الجزر

طريقة عمل مربى الجزر، من أصناف المربى التي قد لا تنتشر بشكل كبير، لكنها من أصناف المربى لذيذة الطعم، كما أنها مغذية، ومفيدة للصحة، كما أن صنعها في البيت لن يكلفك الكثير.



وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل مربى الجزر، بخطوات بسيطة ونتيجتها مبهرة ومضمونة.

مقادير عمل مربى الجزر اللذيذة

كيلو جزر مقشر ومبشور

4 كوب سكر

3 كوب ماء

عصير ليمونة

بشر برتقالة

عود قرفة

طريقة التحضير وخطوات عمل مربى الجزر

1. في قدر على النار، يوضع الجزر، السكر والماء ليغلي ثم تخفف الحرارة ويترك حتى تجف الماء مع الحرص على إزالة الرغوة التي تظهر على وجه الخليط.

2. يضاف عصير الليمون، برش البرتقال، القرفة ويترك الخليط ليغلي ويسمك قوامه.

3. يرفع القدر عن النار، يترك ليبرد قليلًا ثم يوضع مربى الجزر في علب زجاجية ويحكم إقفالها.

نصائح وإضافات لطعم أغنى لمربى الجزر

* يمكن إضافة بعض النكهات الأخرى، لطعم ألذ، مثل إضافة الفانيليا أو الحبهان أو جوزة الطيب.

* كذلك يمكن استخدام عصير البرتقال بدلًا من الماء.

* يمكن التحكم في كثافة المربى، حسب الرغبة عن طريق زيادة أو تقليل كمية السكر.

طريقة عمل مربى التين، للتوفير في الميزانية

مربى التين

طريقة عمل مربى التين، من الوصفات التي يمكنك إعدادها في البيت بكل سهولة، لأنها توفر في الميزانية بشكل كبير، مقارنة بشراء مربى التين جاهزة، إلى جانب أنها مضمونة، وخالية من أي مواد حافظة.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى التين، في البيت زي الجاهزة، وبأقل التكاليف والنتيجة مبهرة.



أول خطوة لعمل مربى التين، أن تحاولي شراء التين في ناضجا بما فيه الكفاية، اشتري ما يحلو لكي من كميات.

والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير عمل مربى التين‏

كيلو تين

نصف كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة‏ عمل مربى التين

اغسلي التين جيدا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج التين كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش



مربى المشمش الموفرة

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة، والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير‏ مربى المشمش

كيلو مشمش

كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة‏ عمل مربى المشمش

انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

أحضري إناء، وابدئي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.

‏ يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

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