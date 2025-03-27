الخميس 27 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل مربى التفاح، لذيذة ومغذية

مربى التفاح
مربى التفاح

طريقة عمل التفاح، المربى من الأكلات التي يتم تحضيرها من الفاكهة وتقدم بنكهات مختلفة، حيث يمكن تحضيرها من جميع أنواع الفاكهة.

وطريقة عمل مربى التفاح، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل مربى التفاح.

مكونات عمل مربى التفاح:

1 كيلوجرام من التفاح (الأفضل أن يكون التفاح الحلو)

2 كوب من السكر (يمكن تعديل الكمية حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

نصف كوب ماء

ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

طريقة عمل مربى التفاح:

  • يُغسل التفاح جيدًا، يُقشر ويُزال اللب والبذور، ثم يُقطع إلى مكعبات صغيرة.
  • في قدر على نار متوسطة، نضع التفاح المقطع مع نصف كوب من الماء، ونتركه يغلي حتى يلين التفاح (حوالي 15-20 دقيقة).
  • بعد أن يلين التفاح، نضيف السكر وعصير الليمون، ونقلب جيدًا.
  • نخفض النار ونترك الخليط يطهى مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا (من 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا).
  • يمكن استخدام شوكة أو خلاط يدوي لهرس التفاح إذا رغبت في قوام ناعم.
  • في آخر 5 دقائق، يمكن إضافة القرفة لإضفاء نكهة رائعة.
  • يسكب المربى الساخن في برطمانات زجاجية معقمة، ويُغلق بإحكام ويُقلب رأسًا على عقب حتى يبرد.
  • يمكن تخزين المربى في مكان بارد وجاف لمدة تصل إلى عدة أشهر.
  • يفضل حفظه في الثلاجة بعد فتح البرطمان.
مربى التفاح 
مربى التفاح 

فوائد التفاح للصحة 

والتفاح من الفاكهة التى لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد التفاح:

  • غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.
  • كما أن الألياف تُساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، وهذا ما يجعل التفاح خيار ممتاز للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن.
  • يحتوي التفاح على مجموعة من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين C، الذي يُعتبر مضاد قوي للأكسدة، ويساعد في تقوية الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد، وتعزيز صحة الجلد.
  • كما يحتوي التفاح على فيتامينات أخرى مثل فيتامين A وفيتامين B، التي تلعب دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة.
  • يحتوي التفاح على مركبات نباتية طبيعية تُعرف بمضادات الأكسدة مثل "الكيرسيتين" و"الكاتيشين"، وهي مركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.
  • وقد أظهرت دراسات علمية أن تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
  • كما يُعتقد أن التفاح له دور في تحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.
  • ولا يقتصر دور التفاح على الفوائد الصحية فحسب، بل يُستخدم أيضًا في صناعة العصائر والحلويات والمربات، مما يجعله فاكهة متعددة الاستخدامات.
  • التفاح ليس مجرد فاكهة عادية، بل هو كنز من الفوائد الصحية والغذائية، لذا، فإن إدراجه ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد خطوة ذكية نحو حياة صحية ومتوازنة.
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