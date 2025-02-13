الخميس 13 فبراير 2025
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صحة ومرأة

هل أكل التفاح بدون قشر مفيد للجسم أم ضار؟

تناول التفاح، فيتو
تناول التفاح، فيتو

تناول التفاح بقشره أو بدونه جدلًا قديمًا ولا يزال يثير حيرة معظم الناس وذلك لأن التفاح من أكثر الفواكه الصحية والأكثر استهلاكًا والمعروفة بفوائدها الصحية الفريدة.

 

هل من الممكن تناول قشر التفاح؟

من الطبيعي أن التفاح غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تجعل التفاح صحيًّا للغاية.

ويحب معظم الناس تناول التفاح بقشرته لأنه يُعتقد أنه صحي ولكن هل هو صحي بالفعل؟ 

وفقًا للعديد من المعتقدات، قد لا يكون تناول التفاح بقشرته فكرة جيدة، وإليك السبب وفق موقع times of india. 

 

التعرض لمبيدات حشرية أقل

إن أحد المخاوف الأساسية عند تناول الفاكهة والخضروات بقشرتها هو احتمالية وجود بقايا مبيدات حشرية.

 وفي حين أن غسل التفاح يمكن أن يقلل من بعض هذه المواد الكيميائية، فإنه لا يزيلها تمامًا دائمًا، فالقشر هو الجزء من الفاكهة الذي من المرجح أن يحتفظ ببقايا المبيدات الحشرية.

و إذا كنت قلقًا بشأن التعرض لمبيدات حشرية، فإن تقشير التفاح هو وسيلة مباشرة لتجنب تناول هذه المواد الكيميائية.

 

هضم أسهل للمعدة الحساسة

على الرغم من أن قشرة التفاح غنية بالألياف، إلا أنها قد تكون صعبة الهضم أيضًا بالنسبة للأفراد الذين يعانون من معدة حساسة أو مشاكل في الجهاز الهضمي.

 

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو التهاب المعدة أنه من الأسهل تحمل التفاح بدون القشر، حيث يمكن أن يؤدي غياب القشرة إلى تقليل خشونة الفاكهة، مما يجعلها أكثر لطفًا على المعدة، في مثل هذه الحالات، يمكن أن يساعد تقشير التفاح في منع الانتفاخ أو الانزعاج أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

 

يقلل من محتوى السكر

على الرغم من أن التفاح حلو بطبيعته، إلا أن معظم محتواه من السكر يتركز في القشرة، وخاصة في بعض الأصناف.

و إذا كنت تراقب كمية السكر التي تتناولها، فإن تقشير التفاح يمكن أن يساعد في تقليل كمية السكر التي تستهلكها، في حين أن هذا لا يزيل السكريات الموجودة في الفاكهة تمامًا، إلا أنه يقلل من إجمالي كمية السكر، وهو ما قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري أو أي شخص يتطلع إلى تقليل استهلاكه للسكر لأسباب صحية.

 

الطعم والملمس

على الرغم من أن قشرة التفاح مليئة بالعناصر الغذائية، إلا أن بعض الأشخاص يجدون أن ملمس القشرة قاسي أو مرير أو غير مستساغ، خاصة إذا لم تكن التفاحة ناضجة تمامًا. 

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وإذا كنت تفضل ملمسًا أكثر نعومة وتماسكًا عند تناول الفاكهة، فإن تقشير التفاح يمكن أن يعزز من استمتاعك. 

وينطبق هذا بشكل خاص على أنواع التفاح ذات القشرة السميكة والصلبة كما إن إزالة القشرة تجعل الفاكهة أكثر نعومة ومتعة لأولئك الذين يفضلون القوام الناعم.

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