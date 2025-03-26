مسلسل عايشة الدور الحلقة 12، أميرة أديب تكتشف كذب دنيا سمير غانم

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث ذهب راشد طليق عايشة لأسوان مع أبنائهم وبنفس الأوتيل التي تمكث فيه هي ليضعها في ورطة كبيرة.

وتتابع الأحداث لتكتشف كارما أن والدتها تتخفي كطالبة جامعية مكان ابنة خالتها بعد أن تعثر على كارنيه في حقيبة عايشة باسم فاطيمة.

تحاول نسمة التعرف على عائلة عايشة ولكنها تعاملها بطريقة سيئة وتخبرها أنها تتعامل مع مشكلة عائلية كبيرة لذلك يجب عليها الذهاب، والذي يثير من شكوك نسمة حول حقيقة علاقة فاطيمة بعائلتها.

وتخطت عايشة لإجبار الأولاد وطليقها على مغادرة الأوتيل، فيحضر أيمن تمساح لتخويف خطيبة راشد ليقرروا الذهاب لفندق آخر.

وتتابع الأحداث لتكتشف نسمة أن راشد ليس زوج شقيقة فاطيمة كما ادعت من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة فذهب عايشة “دنيا سمير غانم” مع زملائها في رحلة جامعية لأسوان، حيث يحاول الدكتور حازم “نور محمود” مصالحتها خلالها بعد أن أهانها أمام الجميع في الحلقة السابقة.

وفي نفس الوقت يقرر طليق عايشة الذهاب لاسوان مع الاولاد برغم أنها سبق وأخبرته أنها سافرت لتحصل على بعض الوقت لنفسها.

كما يواصل الرقم المجهول الاتصال بعايشة، ويطلب منها الذهاب للسوق القديم لتحمل امانة معا إلى مصر من عند احد التجار، ولكن يقبض عليها الدكتور حازم أثناء تواجدها في السوق لتهرب فاطيمة منه وتتخفي في ملابس بدو تقليدية.

وبرغم هروبها منه إلا أن الدكتور حازم ينتظرها في للاوتيل ليطلب منها فتح الحقيبة التي حصلت عليها من التاجر لكنه يجد كركديه وفول سوداني وشطة.

وتنتهي أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل عايشة الدور بمحاول الدكتور حازم الاعتراف لفاطيمة بمشاعره ولكنها تري طليقها وخطيبته واولادها يدخلون إلى الفندق الذي تمكث هي فيه.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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