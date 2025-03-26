الأربعاء 26 مارس 2025
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طريقة عمل كحك العيد بالفول السودان وتحضير الخميرة

كحك العيد
كحك العيد

طريقة عمل كحك العيد بالفول السوداني، كحك العيد من أبرز حلوى الأعياد والمناسبات فى مصر فهى عادة مصرية قديمة توارثتها الأجيال.

وطريقة عمل كحك العيد بالفول السوداني، سهلة وبسيطة مع حلول عيد الفطر المبارك تحرص ربات البيوت على تحضير الكحك ومشتقاته فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كحك العيد بالفول السوداني وطريقة تحضير الخميرة.

مكونات عمل كحك العيد بالفول السوداني:-

للكحك:

1 كيلو دقيق (يفضل دقيق متعدد الاستخدام)

500 جرام سمن بلدي أو زبدة (سايحة)

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك (اختياري)

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

ماء دافئ للعجن (حسب الحاجة)

للحشو (فول سوداني):

1 كوب فول سوداني محمص ومجروش

3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو عسل جلوكوز

1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

للخميرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف كوب ماء دافئ (وليس ساخن)

كحك العيد بالفول السوداني 
كحك العيد بالفول السوداني 

طريقة عمل كحك العيد بالفول السوداني وطريقة تحضير الخميرة:-

  • أولا نحضر الخميرة، في كوب صغير، ضعي الخميرة الفورية مع السكر.
  • ثم أضيفي الماء الدافئ وقلّبي جيدًا.
  • غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ لمدة 10 دقائق، حتى تتخمر ويتضاعف حجمها وتظهر فقاعات على السطح.
  • في وعاء كبير، ضعي الدقيق، السمسم، ريحة الكحك، البيكنج بودر، السكر البودرة، والملح، وقلّبيهم جيدًا.
  • أضيفي السمن السايح إلى الدقيق وابدئي بفركه جيدًا حتى يتشرب الدقيق السمن (هذه الخطوة مهمة للحصول على كحك ناعم).
  • أضيفي خليط الخميرة بعد أن يختمر، وابدئي بإضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.
  • غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة.
  • لتحضير الحشو، في وعاء، اخلطي الفول السوداني المجروش مع العسل (والقرفة إن أحببتِ) حتى يتكون خليط متماسك يمكن تشكيله.
  • خذي قطعة صغيرة من العجينة، شكّليها على شكل كرة، ثم افرديها برفق.
  • ضعي قليلًا من حشوة الفول السوداني في المنتصف، واغلقيها جيدًا.
  • شكّلي الكحك باستخدام القوالب أو منقاش الكحك.
  • ثم سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • رصي الكحك في صينية مبطنة بورق زبدة.
  • اخبزيه حتى يصبح لونه ذهبي فاتح (يأخذ حوالي 15-20 دقيقة حسب نوع الفرن).
  • بعد أن يبرد، يُرش بسكر بودر حسب الرغبة.
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