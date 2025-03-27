اعترافات مثيرة للموظف المتهم بالشروع بقتل زوجته بسبب تأخرها في إعداد الإفطار

اعترف المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب تأخرها في إعداد وجبة الإفطار بإحدى قرى مركز شرطة أبو النمرس باعترافات مثيرة وقال: "تأخرت في إعداد وجبة الإفطار، وعندما عاتبتها عقب عودتي من عملي، ادعت عدم تركي مصاريف لها، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بالتعدي بالضرب عليها وأقوم بطعنها عدة طعنات بسكينه المطبخ".

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بطعن زوجته بسكين بسبب خلاف على تجهيز وجبة الإفطار بمنطقة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها العامة سيئة وادعاء تعدي زوجها ومقيمة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بطعن زوجته بسبب خلافات على تجهيز وجبة الإفطار وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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