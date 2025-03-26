خطوات قانونية لحماية حقوق الزوجة حال توقيعها تحت الإكراه

في ظل تزايد حالات تعرض بعض الزوجات للإكراه من قبل أزواجهن للتوقيع على مستندات مجهولة المحتوى، يبرز السؤال: كيف يمكن للزوجة إثبات تعرضها للإكراه؟ وما الإجراءات القانونية المتبعة؟ وفي هذا التقرير، نرصد الخطوات والإجراءات التفصيلية وفقًا للقانون والخبراء.

إثبات التوقيع تحت الإكراه.. محضر إثبات حالة

التوجه إلى قسم الشرطة:

على الزوجة التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر يُفصّل واقعة الإكراه، مع ذكر الأدلة المتاحة (شهادة شهود، تسجيلات، مستندات).

يُكتب في المحضر: "أُكرهت على التوقيع تحت تهديد (ذكر التفاصيل)".

رفع الدعوى الجنائية:

يتم رفع المستندات إلى محكمة الجنح للطعن بالتزوير، وفي حال ثبوت الإكراه، تُحال القضية إلى محكمة الجنايات.

يُستند إلى المادة 95 لسنة 2003 التي تُجرّم "الإكراه على التوقيع" وتُعاقب بالسجن المشدد.

الدليل والخبرة:

لا يشترط وجود شهود رؤية، إذ يمكن للمحكمة الاستناد إلى قرائن مثل تقرير الخبير الخطي الذي يثبت سمات "الكتابة تحت الإكراه".

تُقبل أدلة مثل التهديد المعنوي أو المادي، كالتهديد بالطلاق أو العنف.

إجراءات تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة

التوجه إلى القسم:

تبلغ الزوجة ضابط الأمين برغبتها في تحرير محضر، ويُسجل أقوالها دون تعليق.

يحق لها ذكر جميع التفاصيل، مع التوقيع على الإفادة.

المستندات المطلوبة:

تقديم أي أدلة مكتوبة أو إلكترونية (رسائل تهديد، تقارير طبية).

إذا كان المحضر يُسجل في "نقطة شرطة"، يُحول إلى القسم الرئيسي لترقيمه.

متابعة المحضر:

يُصنف المحضر حسب نوع الجريمة (جنح أو إداري)، ويُرسل إلى النيابة.

تحدد النيابة إما حفظ المحضر أو إحالته للمحاكمة.

نصائح قانونية

استشارة محامٍ: لضمان صياغة المحضر بدقة وتقديم الطعون القانونية في حال رفضه.

توثيق الأدلة: الاحتفاظ بأي تهديدات مسجلة أو شهود.

سرعة التحرك: الإبلاغ فورًا لزيادة فرص إثبات الواقعة.

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