اتهام طالبين بإشعال النيران في زملائهم بالمدرسة باستخدام الألعاب نارية بالهرم

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة اتهام طالبين بإشعال النيران مستخدمين الألعاب النارية وإلقائها على زملائهم مما تسبب في مشاجرة بمحيط مدرسة في دائرة قسم شرطة الهرم.

وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان ومناقشة شهود العيان واستجواب المشكو في حقهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قد حرر مدير مدرسة محضر ضد طالبين بسبب قيامهما بإشعال النيران بالألعاب النارية وإلقائها على زملائهما وتسببهما في نشوب مشاجرة بمنطقة الهرم.

وكان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مدير مدرسة يتهم فيه طالبين بإشعال النيران بالألعاب النارية وإلقائها على زملائهما وتسببهما في نشوب مشاجرة داخل المدرسة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.