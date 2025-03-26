الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

اتهام طالبين بإشعال النيران في زملائهم بالمدرسة باستخدام الألعاب نارية بالهرم

اتهام طالبين باستخدام
اتهام طالبين باستخدام الألعاب النارية والأمن يحقق، فيتو

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة اتهام طالبين بإشعال النيران  مستخدمين الألعاب النارية وإلقائها على زملائهم مما تسبب في مشاجرة بمحيط مدرسة في دائرة قسم شرطة الهرم.

وذلك من خلال جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان ومناقشة شهود العيان واستجواب المشكو في حقهم  للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قد حرر مدير مدرسة محضر ضد طالبين بسبب قيامهما بإشعال النيران بالألعاب النارية وإلقائها على زملائهما وتسببهما في نشوب مشاجرة بمنطقة الهرم.

وكان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مدير مدرسة يتهم فيه طالبين بإشعال النيران بالألعاب النارية وإلقائها على زملائهما وتسببهما في نشوب مشاجرة داخل المدرسة.


وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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