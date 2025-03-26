الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

غدا، الحكم في استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة سب ريهام سعيد

كروان مشاكل
كروان مشاكل

تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، غدًا الخميس، حكمها في الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.


استئناف كروان مشاكل
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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