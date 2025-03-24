نص الشعب اسمه محمد الحلقة 10، خلاف كبير بين شيرين ورانيا يوسف بعد نجاح خطة عصام عمر

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة، حيث نجحت “سارة” ميان السيد، في زرع الشك في قلب “بطة” رانيا يوسف، تجاه “ميرفت” لتعتقد انها تريد خطف خطيب ابنتها السابق وليتزوج من “مي”.

كما تقوم “سارة” بالتخطيط للقبض على “مي” مع “فادي” و"ميرفت" في المطعم الخاص به، لتعتقد “بطة” أنها تريد خطفه لابنتها، ليتشاجرن معًا وتتهمها بالكذب.

وعلى الجانب الآخر يحاول “محمد” عصام عمر، تخريب مشروع “أكلة ماما”، حيث يخبر احد العمال ان يتصل على “ميرفت” ويخبرها أن “بطة” تقوم بالنصب عليها وسرقة أموالها، وعندما يرفض يهدده “محمد” أنه سيفضحه أمام زوجته الأولى ويخبرها أنه تزوج عليها ويعده بتشغيله في أحسن مطعم في مصر، وتقع مشاجرة ضخمة بين الشريكتين ويقوموا بفض المشروع وغلق المحل.

وتتابع الأحداث ليذهب محمد بالورد لمنزل “مي” طالبًا منها البدء من جديد وخطوبتها مرة أخرى بعد أن إرسال لها ورقة طلاقها، مدعيًا أنه لا يعلم ما حدث بين “ميرفت” وشريكتها، وفي حالة من اليأس تعطي ”ميرفت" لطليق ابنتها المحل بدون شركاة حيث إنها تريد التخلص منه والتفرغ للعبادة بعد الصدمة التي تعرضت لها مع صديقتها وشريكتها “بطة”.

وفي نفس اليوم يذهب “محمد” لمنزل “سارة” ليحاول اطلاع “بطة” على فكرة مشروع جديدة لتخرج من الأجواء السيئة وحالة الحزن منذ شجارها مع “ميرفت”، ولكنها تتشاجر معه وتخبره أن يتركها بمفردها فهي لا تريد مشاريع مع أحد.

وتسافر “ميرفت” مع “محمد” لمنزل والدته لتستريح وتنسى كل ما حدث معها، ولكن من زيارتهم تعلم “منيرة” أن ابنها خلف كل ما حدث لـ"ميرفت"، لتتصل على شقيقها “حسن” وتخبره أن يصلح كل ما فعله مع ابنها لهدم حياة “بطة” و"ميرفت".

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

حملت الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث الطريفة والمشوقة، حيث تمكن “محمد” عصام عمر، من الهرب من حماته ووالدة سارة في العين السخنة، ليذهب ويخبر “سارة” ميان السيد، أنه اكتشف شراكتهن معًا، وشكه أن الجميع متفقين عليه، ويرفض فكرة أنها صدفة.

فيشك “محمد” في خالة والدته أنهم قاموا بفضح أمره، ويذهب لهم متوسلًا وباكيًا ليساعدوه، واعدًا إياهم أنه لن يكرر هذا الأمر إذا ستره الله سبحانه وتعالى هذه المرة، مؤكدًا أنه فور انتهاء المشكلة سوف يستقيم ولن يرى سوى بنته وزوجته وسجادة الصلاة.

تحاول “سارة” معرفة إذا كانت “بطة” رانيا يوسف، تعرف من هو “محمد” زوج مي ولكن تكتشف أن كل ما حدث كان صدفة، وتفعل والدة محمد نفس الشيء مع “ميرفت” لتتأكد أنهم لم يتفقوا عليه كما توهم “محمد”.

وتتابع الأحداث ليذهب “محمد” مع “سارة” لخاله “حسن” محمد محمود، حتى يتفقوا على قطع العلاقة بين “بطة” و"ميرفت"، وبرغم امتناع “حسن” في البداية إلا أنه يوافق في النهاية بعد أن يقتنع بألاعيبه المعتادة وكلامه المعسول.

تبدأ “سارة” خطتها مع “بطة” حيث تخبرها أنها تريد فسخ خطوبتها مع “محمد” لأنه يريدها أن تترك العمل، كما يذهب "حسن" كذلك ليبدأ في التفريق بين “بطة” و"ميرفت" حيث يخبر الاخيرة انه فقد ثروته كلها بعض أن نصب عليه صاحب عمره، ويخبرها أنه عثر على شقة “لقطة” ملك لاحد اصدقائه، ولكن يتضح أنه لا توجد شقة وانما هي مجرد طريقة ليجعلها تبتعد عن المشروعها مع “بطة” وتحملها المسؤولية كلها.

وفي نفس الوقت تقوم سارة بدعوة “مي” هاجر سراج، في المطعم الذي يملكه “فادي” أبنة خالتها، لتعرفهم على بعضهم البعض وتلتقط صور لهم أثناء جلوسهم على نفس الطاولة معًا.

وتنتهي أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بأخبار “سارة” والدتها أن “ميرفت” تحاول أن تجعل “فادي” يتزوج من أبنتها “مي” بعد ان عرفت انه غني، وتريها الصورة التي التقتطها لهم خلسة، ليدخل الشك في قلب “بطة”.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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