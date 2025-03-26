مواعيد عرض مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 13

تعرض منصات البث الرقمي للمسلسلات الرمضانية، اليوم الحلقة الـ 13 من مسلسل الفنان الشاب عصام عمر “نص الشعب اسمه محمد”.

نص الشعب اسمه محمد الحلقة 13

وتبث الحلقة الـ 13 من نص الشعب اسمه محمد اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة “شاهد”، فيما تذاع عبر شبكة قنوات إم بي سي غدا الخميس.

بينما تعرض الحلقة الـ 12 اليوم على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

من جانبه قال الفنان عصام عمر: أن أول ما لفت انتباهه عند عرض المُسلسل عليه أنه مكتوب بصورة مميزة جدًا والدور الذي يُقدمه مُختلف ولم يُقدم مثله من قبل.

نُص الشعب اسمه محمد

وأشار عُمر إلى أنه يتمني أن يستقبل الجمهور العمل بصورة إيجابية وأن يتقبل تصرفات الشخصيات ويتفهمها ويحترم اختلافها ومميزاتها وعيوبها.

وأوضح أنه يحب كثيرًا تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب، لافتا إلي أن الدراما عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند روايتها هي التي تُحدد أبطالها سواء كبار أو شباب.

مسلسل نُص الشعب اسمه محمد

وأكد أنه من المدرسة التي تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا يحبذ كثيرًا الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد، لافتا إلى إيمانه بأن الفن عمل جماعي وإبداع مُتكامل لفريق ضخم.

وأكد أن طبيعة الأحداث في هذا العمل الأنسب تقديمها في خمسة عشر حلقة، وهو يُفضل أن يكون العمل مكتوب وجاهز بشكل كامل قبل التصوير حتي يُمكن لكل صُناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

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