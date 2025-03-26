المشدد 15 عاما لشاب بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد ختم شعار الجمهورية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام لشاب حاصل علي ليسانس حقوق وبراءة المتهم الأول لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية والاستيلاء على مبلغ مالي من شخص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

المشدد 15 عام لشاب لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

البداية عندما أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين "عبد الله.م.ع.س" 32 سنة - عامل، و"احمد.م.ا" 45 سنة - حاصل على ليسانس حقوق، في القضية رقم 11285 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 438 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لانهما في غضون شهر 7 لعام 2024 بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عقد تأسيس شركة " والمنسوب صدوره إلى الادارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين.

كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بان أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بإثبات بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الإتهام لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد امر الإحالة ان المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى المصالح " الهيئة العامة للاستثمار، صحيفة الاستثمار التأسيسي " بان اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهما بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات.



واوضح امر الإحالة ان المتهمين استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهما بذلك للاعتداد به فيما اعد من اجله بان تقدما به للمجني عليه /عبد الله ب محتجين بما ورد به من بيانات مزورة علي النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم امر الإحالة أن توصلا إلي الاستيلاء علي أموال المجني عليه / عبد الله ب وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهماه بتملكه حصة في شركة آل عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير قدرت بـ 45% من رأس مال تلك الشركة - علي خلاف الحقيقة - مستخدمين في ذلك المحرر المزور محل الاتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.