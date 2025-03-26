كرمه الرئيس السيسي، صالح تهامي ابن القليوبية يهدي فوزه بالمسابقة العالمية للقرآن إلى مشايخه

أعرب الشيخ صالح تهامي ابن قرية منشأة العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية الحادية والثلاثين التي تنظمها وزارة الأوقاف بالفرع الخامس حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين لذوي الهمم عن خالص سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي به اليوم في احتفالية ليلة القدر.

السيسي يكرم قرية منشأة العمار مركز طوخ بمحافظة القليوبية

وقال الشيخ صالح تهامي عقب التكريم «الحمد لله على إنعامه وإكرامه بهذا التكريم المبارك من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأهدي الشيخ صالح تهامي هذا النجاح إلى مشايخه وأساتذته وكل من تعلم منهم ويتعلم وإلى والده ووالدته وأخواته سائلا الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليه نعمة القرآن وأن يرفع به في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وأوضح الشيخ صالح أنه حقق المركز الأول في فرع ذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم مشيرا أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم كان حلمًا تحقق بفضل الله تكلل بالفوز في المسابقة والحصول علي المركز الأول.

الشيخ صالح تهامي الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

وقال الشيخ صالح تهامي أن هذا الإنجاز والتكريم ليس مجرد فوز بمسابقة، بل مكافأة ربانية علي الإصرار والمثابرة على حفظ وتلاوة كتاب الله في رحلة بدأها بمساعدة أسرته وأصدقائه وبدعوات والديه تحقق حلم النجاح.

عبر صالح محمد موسى تهامي، الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن سعادته البالغة بإنجازه الكبير الذى تحقق وتكريم الرئيس له اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والحصول علي الجائزة التي تصل قيمتها المالية 300 ألف جنيه .

ووجه الشيخ صالح تهامي رسالة شكر وامتنان لكل من دعمه وساهم في نجاحه مؤكدًا أن تكريم الرئيس له ما هو إلا ثمرة جهد طويل ومثابرة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

أكد الشيخ صالح أنه حفظ القرآن الكريم مقتديا بكبار القراء مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ المنشاوي والشيخ محمد رفعت مشيرا إلى أن دعاء والديه وتهنئة زملائه له بعد حصوله على التكريم كان له أثر طيب في نفسه عقب التكريم

السيسي يكرم الشيخ صالح تهامي،فيتو

وزير الأوقاف يكرم الشيخ صالح تهامي،فيتو

السيسي يكرم الشيخ صالح تهامي،فيتو

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