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محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر بمسجد ناصر ببنها

محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر بمسجد ناصر ببنها

شَهِدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، الاحتفالية السنوية بليلة القدر والتي تنظمها مديرية أوقاف القليوبية بالتعاون مع المحافظة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح حسام عطوه المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، د حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالقليوبية، والشيخ ياسر الغياتي مدير مديرية أوقاف القليوبية، والشيخ سعيد أحمد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، وعدد من مشايخ الأوقاف والأزهر الشريف.

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محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر 

بدء الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة وكيل وزارة أوقاف القليوبية والتي تناولت فضل ليلة القدر وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان المُعظم وأن ليلة القدر هي خير من ألف شهر، مشيرًا إلى ضرورة استثمار روح الجد والاجتهاد وتكثيف الأعمال الصالحة التي نستحضرها في هذه الأيام المُباركة لتكون دستور عمل وأسلوب حياه ينظم كافة علاقاتنا وتعامُلاتنا مع بعضنا البعض على مدار العام بما يعود بالخير والنفع والإيجاب على مُجتمعنا، بالإضافة إلى أهمية ترقب تلك الليلة وإحيائها في الليالي الفردية من العشر الأواخر من رمضان والإكثار من أعمال البر والخير في تلك الأيام المباركة، موضحًا أن ليلة القدر على وجه الخصوص ذات مكانة عظيمة باعتبارها من أهم المنح والعطايا الإلهية التي أنعم بها المولى عز وجل على رسوله الكريم وأمته الإسلامية حيث تُعد خير من ألف شهر وفضل قيامها وإحيائها بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتوبة إلى الله، لافتًا إلى أن القران هو حماية للمؤمن ونور وهداية لأن القرآن سيأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة وهو التجارة الرابحة فهنيئًا لأمة الإسلام وأمة القرآن.

 

محافظ القليوبية يهنئ بقدوم شهر رمضان 

واختتمت فعاليات الإحتفال بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية تناولت بعض الأدعية وقصائد المدح والثناء على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

 

وهنأ "محافظ القليوبية" جموع المصلين بمناسبة هذه الليلة المباركة وقدوم عيد الفطر المُبارك داعيًا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية المنطقة الازهرية بالقليوبية رئيس جامعة بنها

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